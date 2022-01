‘Shitposting’ y la nueva forma de hacer política

El uso de memes y videos cortos como estos se ha vuelto una constante en las últimas semanas. Es la nueva dinámica que han traído las redes sociales en las campañas políticas, no solo en Colombia, sino en todo el planeta.

Para los creadores de memes políticos, se trata de una forma de activismo político para expresar el sentir de muchos ciudadanos.

Esto le ha abierto la puerta a un fenómeno que en Internet se conoce como ‘shitposting’, que si bien no se aplica únicamente a la política, sí es una tendencia que, cuando es usada de forma creativa e inteligente, puede ser efectiva para atraer votos o posicionar la imagen de los candidatos.

¿Qué es el ‘shitposting’?

Se desconoce el origen exacto del término ‘shitposting’. El registro más antiguo se tiene del 10 de abril de 2007, por parte del miembro ‘ohsnap’ bandeja en los foros de ‘Something Awful’.

Como se vale de las redes sociales, normalmente no requiere de mayores recursos (se producen fácil y rápidamente) y ha encontrado en los memes y los videos cortos de TikTok e Instagram a sus mejores aliados (se consumen en pocos segundos y se comparten con facilidad).

Para los expertos, el shitposting se debe combinar con otras estrategias en redes como los directos, que permiten una mejor interacción del candidato con los potenciales electores.

Según un estudio de la British Journal of Politics and International Relations (BJPIR), la mayoría de los ‘shitposts políticos’ son producidos por los mismos usuarios o partidarios de los candidatos. De allí también radica la fuerza de esta tendencia, pues se da la percepción de que es algo espontáneo del sentir de la gente y no algo impuesto por un candidato, un grupo económico o un partido político.

De hecho, la BJPIR explica que los creadores de estos contenidos defienden que el ‘shitposting’ o los memes políticos son una forma de activismo político.

A pesar de esto, cada vez es más común que un candidato priorice e incluya este tipo de estrategias en sus campañas, especialmente porque es una forma efectiva de acercar el voto joven.