“Sin fracking nos convertiremos como Venezuela”: Rafael Nieto

En su gira nacional como parte de su campaña como precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, el líder uribista Rafael Nieto Loaiza llegó hasta Bucaramanga para escuchar las necesidades de la región y formar lo que será su propuesta de campaña afrontar las elecciones del 2022.

En diálogo con Vanguardia, Nieto Loaiza señaló que el plan de vacunación, la seguridad ciudadana y el empleo serán los principales retos que tendrá el Gobierno Nacional a corto y mediano plazo.

Así mismo, el exviceministro del Interior y Justicia aseguró que, de impedirse la explotación no convencional de hidrocarburos en Colombia, el país estaría en riesgo de convertirse como Venezuela por la falta de recursos para apalancar sus programas sociales y de inversión.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cree usted que el Gobierno Nacional ha hecho la tarea en la lucha contra el COVID-19, casi un año después de la llegada de la pandemia al país?

En general el gobierno del presidente Duque ha hecho bien la tarea en materia de seguridad pública y la lucha contra la COVID-19. Tomó decisiones de manera muy rápida para el confinamiento y logró multiplicar la capacidad de Cuidados Intensivos en tan solo unos meses, nosotros empezamos en el mes de marzo del 2020 con 5.735 Unidades de Cuidados Intensivos en todo el país y para el mes de octubre ya teníamos más de 11 mil, y eso ha sido fundamentalmente resultado de la gestión del gobierno de Iván Duque. Es decir, el Gobierno logró preparar al sistema de salud pública para aguantar las presiones que iban a generar los pacientes COVID-19. También ha sido positiva su gestión en materia de vacunación, a pesar de las críticas, el Gobierno ha logrado sacar adelante con distintos proveedores distintas vacunas que le permiten además organizarse mejor de acuerdo con cada grupo poblacional, y sí, al principio hay demoras en la entrega por parte de los laboratorios, esto le permite al Gobierno Nacional desarrollar un programa de vacunación masiva que al final de este año nos permita superar la pandemia.

Sin embargo, la economía continúa de capa caída...

Las propuestas de confinamiento como medidas para tratar de atajar la tasa de contagios de la COVID-19 terminaron por generar la peor crisis de la economía de nuestra historia. No solamente en Colombia se está viviendo esa realidad, sino en todo el mundo. Nosotros terminamos el año pasado con un 1 ‘296.000 desempleados más de como empezamos en enero del 2020, y eso en un país como Colombia significa un aumento significativo de la pobreza. En Colombia perder el empleo significa en muchísimas oportunidades caer en la pobreza. De manera que el gran desafío que tenemos todos los colombianos y el gobierno en particular es generar un plan de choque que genere empleo de emergencia, empleo de inmediato y empleo de mediano plazo. Tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que sea posible, para aliviar la situación de vulnerabilidad de tantos y tantos colombianos.

¿Y cómo generar ese empleo masivo en el menor tiempo posible?

Tenemos que hacer tres grandes tareas por parte del Gobierno Nacional, por un lado, multiplicar el programa VIS y VIP. Esos programas tienen unas ventajas enormes, usted puede ejecutarlos de manera muy rápida, no son programas que requieran un tiempo largo para su planeación, proyección y ejecución, además de que se pueden ejecutar por empresas de mediano y pequeños tamaños, directamente en las regiones y en los municipios. Además, debemos impulsar gran programa es la infraestructura de mediano impacto, como vías terciarias, acueductos, alcantarillados, distritos de riego, polideportivos, este tipo de infraestructura que puede ser diseñada de manera rápida, licitada por procesos de licitación cortos y que permiten además en muchas ocasiones pliegos tipo disminuyendo el riesgo de corrupción. Por último, apostarle al campo. Tenemos agua, territorio, mano de obra y tenemos como hacerlo, pero no ha habido una decisión de Estado y la sociedad colombiana para apostarle al campo colombiano.

¿Usted permitiría la explotación minera en Santurbán?

En relación con el páramo lo que hay que hacer es cumplir a rajatabla con la Ley colombiana, no puede haber minería en los páramos. No es un tema que sea discutible.

¿Y el fracking en el Magdalena Medio?

En relación con el tema del fracking, por el contrario, tengo una posición que puede resultar más polémica. Creo que hay grandes mitos e información equivocada en relación con el fracking, la gente cree, por ejemplo, que el fracking puede contaminar las fuentes de agua y resulta que los acuíferos están a una distancia del suelo, de la superficie, mucho más cercana que la profundidad en la cual se encuentran los hidrocarburos que serían explotados a través del fracking, y por tanto la posibilidad contaminar esos acuíferos en virtud del fracking es realmente la misma que puede darse por un sistema de explotación de petróleo convencional. Además, tenemos que mirar la realidad socioeconómica de la región y del país. Colombia hasta el año pasado dependía en un 41% de sus exportaciones de hidrocarburos y derivados, nosotros no tenemos en las circunstancias actuales con qué compensar esas exportaciones. Si nosotros no encontramos nuevos recursos petroleros y no hacemos fracking, a la vuelta de cinco años seremos como Venezuela, que no tiene como sostener los programas de asistencias social, la red de protección ni los programas de infraestructura estratégicos, porque no tendremos recursos.

¿Si es buena idea regularizar a los migrantes ilegales?

Es un gesto humanitario que hay que reconocer. Es una respuesta a tantos venezolanos que en los momentos en los cuales esa economía funcionaba mejor y estaba boyante recibieron migraciones colombianas por décadas, es un gesto de reciprocidad y agradecimiento con los venezolanos que en su momento le abrieron las puertas a tantos colombianos que llegaron hasta allá hace unas décadas. Hay que retirar ciertos mitos que se han generado alrededor de esta propuesta de solución temporal, esta regulación temporal no supone que los venezolanos se nacionalicen colombianos y, por tanto, tampoco supone que puedan votar, no es cierto.