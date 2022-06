“Somos el cambio verdadero de la política”: Marelen Castillo

Según Castillo, la candidatura de Rodolfo Hernández representa el verdadero cambio en la política del país, ya que no cuenta con alianzas politiqueras, no divide y tiene un plan decidido contra la corrupción.

¿Cómo interpreta el resultado electoral en Santander?

A mí no me sorprendió, en el sentido que tuve la oportunidad de recorrer diferentes municipios de Santander y sentí que la gente tiene esperanza, que busca nuevas oportunidades, estuvieron ahí con nosotros. Estuvimos en Barrancabermeja, en San Gil, Socorro, Vélez, y la gente estaba ahí con esa emoción, esa esperanza que les llevaba esta campaña con el cambio verdadero. Por eso, primero que todo quiero agradecerles a todos los santandereanos por la acogida que me han dado a mí como vallecaucana y a esta campaña.