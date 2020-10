Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió transparencia en millonaria licitación que adelanta la Cdmb

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, pidió transparencia en el controvertido proceso licitatorio que adelanta la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, por valor de $18 mil millones para tres obras de mitigación en la ciudad, con recursos de la sobretasa ambiental.

En un documento dirigido a la Cdmb, la Sociedad de Ingenieros señala que respalda las observaciones elevadas días atrás por la Alcaldía de Bucaramanga sobre las inconsistencias que presenta el proceso licitatorio y que pone en riesgo la pluralidad de oferentes.

“Al establecer que la experiencia específica se circunscriba a obras construidas en el perímetro urbano, excluye a firmas de ingeniería con amplia experiencia en obras de estas características realizadas en sitios diferentes a zonas urbanas. El conocimiento y la experiencia es independiente al lugar donde se realicen y lo que se pretende con la experiencia específica es el haber construido obras similares que garanticen a la entidad la idoneidad profesional en su ejecución. El sitio no importa y lo contenido en los pliegos restringe la participación de obras de ingeniería”, dicta la carta firmada por Víctor Azuero, presidente de la SSI.

Licitación por grupos

Igualmente, la Sociedad Santandereana de Ingenieros concuerda con la Alcaldía de Bucaramanga, al considerar que por tratarse de tres obras independientes en tres lugares diferentes de la ciudad, la licitación que lidera la Cdmb se puede dividir en varios grupos y no que vaya dirigida a ser ejecutada por un único contratista, como está previsto.

“En beneficio del desarrollo de los trabajos a contratar, tres contratistas con experiencia en este tipo de obras estarían en condición de adelantar igual número de frentes en forma simultánea, pues dispondrían del equipo y logística requeridos en cada uno de ellos, lo que garantizaría la ejecución de los trabajos en un plazo menor a los establecidos”, agrega el documento.

Ante esta situación, la SSI le solicitó de manera “expresa y categórica” a la Cdmb modificar el actual pliego de condiciones de la polémica licitación, toda vez que, en su opinión, va en contra de los principios rectores de transparencia y economía de la contratación pública.

Sin control

A pesar de la aprobación de la proposición presentada por varios concejales para citar a debate de control político a los recursos de la sobretasa ambiental (que desde agosto pasado le gira la administración municipal a la Cdmb y desde los cuáles se estaría financiando la controvertida licitación por más de $18 mil millones), algunos concejales estuvieron en contra de la iniciativa, al considerar que la Cdmb no es sujeto de control por parte del Cabildo.

“A este tema no hay que darle la magnitud ni ese meollo que es que en todo momento hay corrupción y es que vamos a dar la transparencia. No, porque tampoco podemos como concejales y como ciudadanos todo estarlo mirando con desconfianza, reojo y con desdén. Considero que no veo la pertinencia de este debate, pero la mayoría manda”, acotó el concejal del Mais, Nelson Mantilla, quien se opuso a este debate de control político.

Guardan silencio

Esta redacción intentó comunicarse nuevamente con los directivos de la Cdmb. Sin embargo, desde la Corporación informaron que no se manifestarán con respecto a la polémica licitación, toda vez que el proceso goza de total publicidad en el Servicio Electrónico de Contratación Pública, Secop.

“Estamos en la recepción de observaciones al borrador del pliego. En 10 días hábiles se cierra esa fase y se dará respuesta a las observaciones realizadas y se tomarán las respectivas decisiones. Todo el proceso está en el Secop”, informaron desde la Cdmb.