$!Sumar aliados, estrategia de candidatos para primera vuelta presidencial

¿El santismo con el Pacto Histórico?

Por el lado del Pacto Histórico, el candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez anunciaron que el exrepresentante y ex secretario General de Presidencia del Gobierno Santos, Alfonso Prada, será su jefe de debate.

La designación es llamativa no solo por el nombre de Prada sino por su cercanía política con el expresidente Juan Manuel Santos. Aunque Prada aseguró que no representaba a Santos, reconoció que le consultó al expresidente sobre la decisión que tomó de unirse al Pacto. Además, es significativo que Prada cumplió un papel fundamental en la campaña de Santos a la reelección y en la campaña del plebiscito por la paz.

Además de Prada, a la campaña de la coalición de izquierda también llegaron algunos políticos que hicieron parte del gabinete de Santos. A quien no le habría gustado la adhesión habría sido al senador Gustavo Bolívar, quien no comentó nada al respecto y no asistió a la bienvenida de Prada, reacción que surgió debido a los cuestionamientos que le hizo el senador al exrepresentante en el pasado.

Frente a la adhesión, el analista y consultor Carlos Andrés Arias aseguró que la llegada de Prada al Pacto demuestra la cercanía que ha tenido Petro con Santos a pesar de no mostrarse tan cercanos ante la opinión pública.