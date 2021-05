“Según evaluación realizada a los criterios mínimos de otorgamiento, establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera del 2008 de la Supersolidaria y la normativa interna, tales como: capacidad de pago, solvencia del deudor, garantías y consultas en centrales de riesgo, se estableció que la Cooperativa no realiza análisis de la solvencia del deudor y del codeudor, circunstancia que fue certificada por la Coordinadora Financiera, el día 21 de octubre del 2020”, dicta el estudio de la Supersolidaria.

El informe de la Supersolidaria advierte que desde Comulseb se registran una serie de presuntas irregularidades administrativas para otorgar créditos a asociados que no cumplen con los requisitos mínimos para su otorgamiento y que ponen en riesgo el recaudo de la cartera de crédito de la entidad financiera.

‘Carrusel de créditos’

Millonario préstamo para hijo del Alcalde

“Según análisis de la información, se evidenció que el crédito fue aprobado sin reunir los requisitos. Con ingresos proyectados y no reales, ya que los reales equivalían a $1’200.000 de base prestacional, con bonificaciones y viáticos por valor total de $3’798.000, certificación laboral expedida por Herminia Chaparro, madre del solicitante”, se lee en el informe.

“Crisis” en Comulseb

“La cartera de crédito de la cooperativa se ha deteriorado significativamente, la administración no ha tomado los correctivos necesarios que permitan estabilizar su principal activo productivo, hemos informado a la administración en los últimos años sobre este deterioro, pero las acciones no han sido suficientes para normalizar la cartera”, señalan los socios.

conjeturas de la oposición

Por su parte, el alcalde Alfonso Rodríguez aseguró que desconoce el documento de la Superintendencia de Economía Solidaria, por lo que no se quiso referir puntualmente al mismo.

“La verdad no conozco informe de la súper solidaria que haya dictaminado tal situación. Sé que hicieron visita de rutina a la cooperativa por algunas quejas de algunas personas que se oponen a mi elección como Alcalde pero desconozco el informe definitivo de esa visita y mientras ese informe no se emita por parte de la súper todo es conjetura de criterios y opiniones personales. Por ahora me preocupa es el tema de la falta de agua en el municipio y le ruego el favor nos ayude a ser medio de enlace con el gobierno departamental para buscar una solución” , indicó Alfonso Rodríguez.

Del mismo modo, el mandatario de los baricharas negó tener alguna injerencia en la conformación directiva de Comulseb.

“La Gerente es sobrina de mi esposa, pero yo no tengo injerencia en el nombramiento del Gerente. Lo nombra el Consejo de Administración y yo ni siquiera soy del Consejo”, indicó Rodríguez Patiño.

Esta redacción intentó comunicarse con Brigitte Lozano, exgerente de Comulseb y sobrina de Alfonso Rodríguez, pero no fue posible la comunicación.