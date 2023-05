Surgen dos nuevas precandidaturas a la Alcaldía de Bucaramanga ¿quiénes son?

‘Despierta Bucaramanga’

De la U, a la Alcaldía

Por su parte, el rector de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia, Diego Tamayo, consolidará hoy el proceso de inscripción del comité promotor denominado ‘Diego Tamayo Alcalde’, el cual tendrá el objetivo de recoger más de 100 mil firmas que validen su candidatura como aspirante a Alcaldía de Bucaramanga.

Aunque Tamayo tiene un estrecho pasado político con el partido de la U en Santander (es hijo del exrepresentante Gerardo Tamayo y sobrino del exdiputado, Luis Tulio Tamayo, además, excandidato a la Cámara en 2018), para los próximos comicios locales el rector de Uniciencia asegura que le apuesta a una candidatura independiente.

“Semanas atrás empezamos a hacer el proceso pero no se ha culminado. Este martes radicamos todo lo correspondiente al movimiento Diego Tamayo Alcalde. Hasta ahora no tengo ningún aval de partido para una coalición. Ciertamente el aval de la U no está inclinado en esta dirección, el propósito de esta candidatura es ser totalmente independientes”, explicó Diego Tamayo.

Lea también: Así está el partidor: 14 precandidatos a la Alcaldía de Bucaramanga