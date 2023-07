“Tendríamos que suspender elecciones en cuatro municipios”: Alexander Vega, registrador nacional

El asentamiento de migrantes venezolanos que no mencionó el presidnete Petro en su visita a La Guajira

De ahí la razón por la que le pidió, en una carta al presidente Gustavo Petro, que comprometa a que los grupos con los cuales adelanta conversaciones en el marco de la paz total para que no interfieran en el proceso electoral.

Y aunque el objetivo de Vega está claro en ese propósito, la situación compleja del orden público es la principal preocupación porque a la fecha son al menos cuatro los municipios que están en riesgo de que no se hagan las elecciones por la interferencia que hay de los grupos armados ilegales.

Además: Registrador Alexander Vega exhortó al presidente Petro a pedirle a los grupos armados no interferir elecciones

Alexander Vega quiere terminar su gestión como registrador nacional, que vence en diciembre próximo, con unas elecciones regionales en las cuales no haya la menor duda en todo el proceso. En especial, espera que los resultados estén en gran mayoría consolidados el mismo 29 de octubre cuando en Colombia se elige a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.

¿Cuál es el paonrama de seguridad electoral?

El jueves le hemos cursado una solicitud al señor presidente Gustavo Petro y teniendo en cuenta que va a revisar los decretos de cese bilateral, le pedimos que sí o sí se incluyera como un compromiso o una condición a estos grupos que están sometidos al proceso de paz del presidente la paz total, que no afecten el proceso electoral y en muchos factores.

¿Cómo cuáles?

No afectando la inscripción de cédulas, permitiendo el proselitismo a los candidatos, no constriñendo a la población a favor de un candidato u otro y lo más importante que no afecte la operación logística de las elecciones.