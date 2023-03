"Tenemos un preocupante déficit de fuerza pública en Santander": Gobernador Aguilar

El mandatario regional asegura que hay un faltante de uniformados en las Fuerzas Militares y la Policía que no permite mantener el control territorial necesario frente a las amenazas que enfrenta el departamento.

Tras semanas de insistir públicamente en su preocupación por la escalada de violencia en el Magdalena Medio, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, logró que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa realizaran un consejo de seguridad en Barrancabermeja, sin embargo, en la reunión no se tomaron medidas excepcionales.

¿Qué está pasando en Barrancabermeja?

Qué grupos criminales están delinquiendo y causando esta ola de violencia en la región?

Y con este diagnóstico, cuál cree que debe ser el camino para frenar esta espiral de violencia?

Yo he venido diciendo algo que no se ha querido reconocer y abordar, el grave déficit de fuerza pública que tiene el país y que nos está afectando en Santander. Yo he venido consultando sobre esto y hoy en día nuestro Ejército Nacional tiene un déficit de más de 25 mil uniformados en todo el país. Nosotros deberíamos tener en la Quinta Brigada al menos 8.700 hombres y hoy tenemos alrededor de 5.400, Santander tiene un faltante de fuerza pública que ya es preocupante, la jurisdicción de la Quinta Brigada es de más de 100 municipios de Santander y está operando apenas al 62 por ciento. Por otro lado sentimos que hay desmotivación de la fuerza pública y se ha perdido el respeto por las instituciones. En seguridad ciudadana necesitamos ser más fuertes, la Policía Metropolitana de Bucaramanga tiene un déficit de 300 uniformados y la Policía del Magdalena Medio necesita al menos 140 policías urgentemente.