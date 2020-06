“Tiene más reversa un avión que mi candidatura presidencial”: Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández les salió al paso a las versiones que aseguran que su candidatura presidencial está en riesgo por cuenta de la reiteradas sanciones disciplinarias en su contra por parte de la Procuraduría.

Según el exmandatario local, su aspiración presidencial continúa vigente, a pesar de las sanciones del Ministerio Público.

“Lo que yo entiendo sin ser abogado es que hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que la única manera de que al consolidar tres sanciones puedan impedir la inscripción a elecciones legislativas o ejecutivas es que las tres sean por corrupción. Yo no me robé ni un solo peso en la Alcaldía, al contrario, saqué a todos los ladrones. Pero esos ladrones que yo saqué tienen mazos activos, activos, politiqueros, generados por las mismas elecciones de los jefes de los organismos judiciales, disciplinarios y penales”, señaló Rodolfo Hernández.

En tal sentido, el exmandatario de Bucaramanga aseguró que, a pesar de los procesos de la Procuraduría en su contra, su candidatura a la Presidencia continúa en firme.

“Tiene más reversa un avión. En Colombia el cáncer de la corrupción ya copó todas las entidades del Estado como la Procuraduría, por eso lo que se necesita es alguien con los pantalones, dispuesto a hacer una quimioterapia intensiva para acabar con ese tumor, y ese alguien soy yo. Les toca es que le recen a la santísima Virgen para que yo no les gane, porque acabo con toda esa politiquería, como hice en Bucaramanga”, acotó Hernández.

“Justicia desigual”

Del mismo modo, Hernández Suárez volvió a cuestionar la manera exprés con la que la Procuraduría siempre actúa en su contra, pero no así “con los corruptos”.

“Qué me digan que no es corrupto lo que hacen conmigo. Por qué me sancionan en horas. Está bien que sea rapidísimo, pero ¿y los otros? ¿En dónde están los que se robaron la Ruta del Sol, los que se robaron Reficar, los del cartel de la hemofilia, el cartel de la toga, la ‘Ñeñe’ política? ¿En todo eso qué ha hecho la Procuraduría? Cero. Pero yo cumplí con toda la Ley. Ah ¿que le dije a ‘Palermo’ lavaculos? Una tontería, una bobada, una idiotez, y de una vez le ponen que dolo, falta grave, puras mentiras”, acotó Hernández Suárez.

Las sanciones contra Hernández

Actualmente, contra Rodolfo Hernández hay tres procesos disciplinarios que avanzan rápidamente en la Procuraduría General: uno por acoso laboral, interpuesto por Wilson Mota, funcionario de la Alcaldía a quien Hernández Suárez calificó de “corrupto”, por haber aprobado el giro de más de $600 millones como pago por el diseño de los nuevos centros de salud del municipio, los cuales estaban mal hechos.

Así mismo, el Ministerio Público adelanta un proceso disciplinario contra Hernández por haber golpeado al exconcejal Jhon Claro y el tercero, por la agresión verbal de Hernández Suárez contra un veedor ciudadano. Estos dos últimos procesos solo han sido fallados en primera instancia y fueron apelados por la defensa de Hernández.

Riesgo de inhabilidad

Expertos en la materia consideran que las reiteradas sanciones disciplinarias contra Rodolfo Hernández podrían generale una inhabilidad para participar en la próxima contienda presidencial.

“Cualquier funcionario que tenga por lo menos tres sanciones disciplinarias ejecutoriadas en su contra no podrá ocupar un cargo público. Aunque en el caso del exalcalde Hernández solo una ha sido fallada en segunda instancia, los otros dos procesos que apenas están en primera instancia muy seguramente saldrán antes de finalizar el año y si ratifican la sanción contra Rodolfo Hernández, este inmediatamente queda inhabilitado por cinco años, lo que le dañaría su aspiración presidencial”, indicó el doctor en ciencias políticas Gerardo Martínez.