No. Para la elección atípica la Registraduría no abre un nuevo periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía. En tal sentido, usted solo podrá participar en estos comicios atípicos solo si usted votó en las pasadas elecciones locales del 2019 en Simacota o Girón.

Aunque no es la primera ocasión que en Santander se realizan unas elecciones atípicas para elegir a un nuevo alcalde, sí es la primera ocasión que se llevarán a cabo unos comicios en medio de una pandemia, razón por la cual hay muchos interrogantes alrededor de estas nuevas elecciones en Simacota y Girón. Por tal razón, Vanguardia responde algunas de las principales preguntas de los ciudadanos.

¿Quiénes votaron en las elecciones atípicas de Simacota y Girón?

Los habitantes de Simatoca y Girón que estén debidamente inscritos en el censo electoral de dichos municipios. El censo será publicado el 21 de mayo próximo.

¿Dónde puedo votar?

En el mismo puesto de votación donde ejerció su derecho al voto en el 2019 o donde tiene inscrita su cédula.

¿Desde cuándo se podrán inscribir los candidatos?

Desde ayer 27 de abril, se inició la inscripción de candidatos a las atípicas del 20 de junio próximo. El periodo de registro irá hasta el 11 de mayo. Para la modificación se aplican los dos días establecidos siguientes al vencimiento de la fecha de inscripción de acuerdo con lo establecido en la Ley.

¿Si cumplí la mayoría de edad en los últimos meses, puedo votar?

Sí. Siempre y cuando usted cuente con su cédula y esté inscrito en el censo electoral de Girón o Simacota. Si aún no tiene expedida su cédula de ciudadanía o no está inscrito en el censo electoral de dichos municipios, no podrá votar el próximo 20 de junio.

¿Los jurados de votación son los mismos de las elecciones locales del 2019?

No. La Registraduría Nacional hace una nueva solicitud de listas de jurados de votación, la cual se lleva a cabo una vez se conoce el decreto de convocatoria a la elección. Solo se conservan los mismos listados de jurados que actuaron en la elección ordinaria en los casos en los que se trata de una repetición de elección, como las elecciones convocadas por el triunfo del voto en blanco o por destrucción de material electoral.

¿Los candidatos podrán realizar publicidad política?

Sí. Una vez inscritos los candidatos a las alcaldías de Girón y Simacota podrán hacer propaganda política, la cual, debe finalizar el lunes anterior a la fecha de elección. Las organizaciones políticas no podrán realizar marchas, desfiles, manifestaciones y demás actos de carácter político en los lugares públicos de Girón o Simacota, durante los seis días calendario, anteriores a la fecha de la elección.

¿Habrá restricciones por la pandemia?

Hoy se llevará a cabo el primer Comité de Seguimiento Electoral de cara a las elecciones atípicas en Girón y Simacota. En dicho comité las autoridades locales y la Registraduría definirán las medidas de bioseguridad que deberán seguir todos los partidos políticos, candidatos y ciudadanos que vayan a participar en estas elecciones atípicas.

Especialmente los protocolos que se deben cumplir para el proceso de recolección de firmas, para los candidatos independientes que buscan aspirar por un movimiento ciudadano significativo.

