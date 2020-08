“Todos los partidos necesitan reformar el proceso electoral”: Alexander Vega, registrador Nacional

No es frecuente que en el trámite legislativo llegue al Congreso de la República un proyecto de ley que tenga el especial interés de todos los partidos, pero además que el mismo tenga el respaldo de los mismos.

Eso es lo que pasa con el proyecto de ley estatutaria con el cual se busca modernizar el Código Electoral Colombiano, el cual tiene 34 años de estar en vigencia, incluso con normas anteriores a la Constitución Política de 1991.

Uno de los artífices de la reforma que empezó a andar, además con mensaje de urgencia, lo que facilitará su discusión, es el registrador nacional Alexander Vega, quien desde diciembre, cuando asumió el cargo, se fijó como una de sus metas actualizar el Código Electoral.

En entrevista con Colprensa, el registrador habla de los principales cambios que trae la reforma, como la implementación de cuatro modalidades de voto, la ampliación de la jornada electoral, la formalización del transporte público gratuito el día de la elección, entre otros.

Preguntas y respuestas

¿Confía en que sí puede ser realidad el nuevo Código Electoral?

Hay un buen ambiente, porque todos los partidos tienen la necesidad de reformar el proceso electoral, en últimas son las necesidades de cada partido político y cada actor que une el proyecto con el buen propósito a que salga. Obviamente se dará la discusión y el debate de rigor, para lo cual estamos dispuestos a explicar el texto, resolver las dudas, tenemos además el respaldo del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, el proyecto se socializó con los partidos políticos, pero lo más importante es que es un proyecto que lo necesitan todos los actores. Yo le auguro un buen propósito a su aprobación y la necesidad de que sea aprobado.

¿No se le cruzará entonces una reforma política a este proyecto?

Yo hice un anuncio que si en el Congreso necesitan que les ayudemos con la reforma política, les ayudamos, no sólo en el impulso sino en la estructuración que necesitaría Colombia, pero lo primero es sacar la reforma electoral para hablar de la reforma política, pero el error ha sido siempre unir las dos reformas.

Entonces, ¿primero la reforma electoral y luego la política?

En la reforma política nos podríamos involucrar, pero lo fundamental es sacar primero las reglas de lo electoral, ya después podemos hablar del modelo político.

La reforma propone cuatro formas de votación, ¿cómo son y cuándo se empezarán a emplear en el país?

Son cuatro modelos. Primero, se mantiene el voto manual, el tradicional, la única diferencia es que éste va a tener dos componentes: uno, que la identificación del ciudadano ya no será sólo con la cédula, sino que habrá biometría dactilar en todas las mesas en Colombia. Con eso vamos a evitar la suplantación y que metan más votos que votantes. La segunda es que los jurados ya no van a diligenciar los formularios de manera manual, lo harán a través de tabletas que no van a tener equivocaciones al momento del diligenciamiento, porque será digital, pero además para imprimir el E-14 en tiempo real.

¿Cómo será ese segundo modelo de votación?

El segundo modelo de votación es el voto mixto, que es presencial, en donde el ciudadano se identifica de manera biométrica y va a la máquina de votación electrónica, vota electrónicamente por un candidato y la máquina expide el voto en físico y queda el voto consignado en la máquina y se deposita impreso en la urna, de ahí que se llama voto mixto. A las 5:00 de la tarde, cuando se cerrarán las elecciones, la máquina votará impreso el formulario ya diligenciado.

¿Cuál será la tercera forma que tendrán los colombianos para votar, de ser aprobada esta reforma?

Es el voto presencial como voto anticipado, que es que el ciudadano que no pueda votar el día domingo con autorización de la Registraduría y previa solicitud se pueda votar desde el día viernes en una notaría o registraduría, y ese escrutinio luego se incorpora cuando termine la jornada electoral.

¿La cuarta forma de votar que tendrían los colombianos?

El es el voto remoto no presencial, es el voto digital, por internet o por celular, que lo estaríamos implementando como un piloto de los colombianos en el exterior.