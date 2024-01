$!“Trabajaremos por recuperar la seguridad de los gironeses”: Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón

¿Cómo encontró a Girón después de la inestabilidad administrativa del último cuatrenio?

¿Por qué toma esa decisión de suprimir 56 cargos?

¿Cuál es la realidad financiera del municipio?

¿Cuál es su posición frente al consumo de sustancias en parques?

Si nosotros como líderes no mandamos un buen mensaje para que la familia se recomponga, para que la familia tenga esos espacios, pues no estamos haciendo nada, estamos permitiendo que realmente la familia se siga destruyendo, por eso es la idea de recuperar los espacios, recuperar los parques y que de ahí nosotros logremos recuperar también las instituciones educativas, que esos espacios sean blindados para la niñez, para los jóvenes.

Uno respeta las decisiones, cada ser humano tiene sus derechos, hoy ya la ley permite el consumo de la dosis mínima. Pero lo que yo sí no comparto es que los espacios de la familia no los puedan tener las familias, el niño, el deportista, el joven, la madre, esa mujer que quiere salir a caminar en el parque, hacer la bailoterapia, el adulto mayor, que es el que normalmente ocupa esos espacios, y les tocaba en algunos casos estar en esos espacios con los que consumían sustancias alucinógenas.

¿Y cómo lo implementará el municipio de Girón?

Lo primero es que el delincuente no lo lea uno, porque lastimosamente, y hablo de que delincuente, el que está distribuyendo y vendiendo, el jíbaro, el microtraficante; que no sepa cómo vamos a operar, porque si no, ellos van mutando y se van acomodando al sistema y por eso ellos se ganaron el espacio poco a poco, que ha sido difícil controlarlo por todas las autoridades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poco a poco irle recuperando los espacios a los ciudadanos.

¿Cuál es el diagnóstico de la seguridad en su municipio?

¿Qué es lo que pasa con las obras del parque principal de Girón que no terminan?

Recibimos el municipio con el parque principal en obra. Es una obra que está andando, a veces se malinterpretan los términos, pero no es una obra inconclusa o fallida, no. Los tiempos fueron los que fallaron, se comprometieron a entregarlo en septiembre, en octubre se extendió a noviembre, después vimos que el 15 de diciembre fue la última nota que se tiene firmada para entregarnos. No lo lograron entregar. Pues ahora lo que nos corresponde son dos temas importantes que debemos hacer: uno, hablar con el Gobernador, Juvenal Díaz, a ver cómo él y la Gobernación nos ayuda con el contratista, para avanzar lo más pronto posible, que es un favor que yo le pediré al Gobernador, que nos ayude, porque finalmente nosotros no tenemos injerencia o autoridad, es una obra contratada por la Gobernación.