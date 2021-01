En su fallo, el alto tribunal consideró que los cabildantes no incurrieron en ninguna inhabilidad y conflicto de intereses al haber demandado Juzgado Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga, la Resolución 139 del 07 de octubre de 2019 mediante la cual el Concejo de la época lideraba el proceso de elección de Personero municipal y posteriormente, ya como concejales posesionados, promover una proposición para que el mismo Concejo acompañara dicha demanda contra la elección del jefe de Ministerio Público municipal.

“El medio de control de simple nulidad se ejerce en interés y con el fin de defender el principio de legalidad, lo que constituye un propósito de interés eminentemente general y no particular, por lo cual en el caso concreto, frente al demandar una nulidad objetiva, no existe un interés personal directo en cabeza de los demandados, ni de ellos como servidores públicos ni de ningún otro ciudadano que intente este tipo de pretensiones, pues su actuación tanto como demandantes así sean miembros de una Corporación Pública se enmarcó en la defensa de la legalidad abstracta”, consideró el Tribunal.

Así mismo, el alto tribunal encontró infundada y por lo tanto desestimó la demanda promovida por el abogado Leonardo Vásquez en contra de los seis concejales, quienes continuarán con su credencial como cabildantes de Bucaramanga.

Aún se desconoce si el abogado demandante apelará la decisión ante el Consejo de Estado.