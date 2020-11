Tribunal mantuvo la curul de Leonardo Mancilla como Concejal de Bucaramanga

Según la demanda, en las pasadas elecciones locales del 2019, el hoy Concejal del ASI, Leonardo Mancilla incurrió en doble militancia al haber respaldado la candidatura de Mauricio Aguilar a la Gobernación, a pesar de que su colectividad política ya había firmado un acuerdo de coalición política para impulsar la campaña de Elkin Bueno a la Gobernación.

Además: Tribunal Administrativo de Santander mantuvo la curul del diputado Hugo Cardozo, por abandono

Sin embargo, en el fallo el alto tribunal consideró que Mancilla Ávila no incurrió en doble militancia, toda vez que las directivas regionales del ASI renunciaron públicamente a la coalición política alrededor de la campaña de Elkin Bueno Altahona a la Gobernación de Santander.

“Si bien el Partido Alianza Social Independiente ASI, al que pertenece el demandado manifestó su apoyo público a través de la suscripción de coalición al candidato Elkin David Bueno Altahona, ello tuvo lugar hasta el día 29 de agosto de 2019, fecha en la que, públicamente se retiró de tal coalición, por tanto, al no haberse impartido posteriormente directriz a sus militantes referente a cuál candidato a la Gobernación apoyaría, aquellos quedaron en libertad de apoyar al de su predilección y, como se precisó en el primer punto de esta sentencia, en lo relacionado con la conducta de los directivos y militantes del partido ASI descrita en la demanda y, la vinculatoriedad o no de la coalición “Santander es Bueno” para aquellos, la misma escapa a la competencia de esta Corporación y al objeto del presente proceso, razón por la cual, la Sala no hará ninguna valoración jurídica ni probatoria”, dicta el fallo del Tribunal.

Así mismo, el alto tribunal señaló que la presencia de Leonardo Mancilla en reuniones políticas en compañía de varias personas y publicidad de la campaña de Aguilar Gobernador no es argumento jurídico suficiente para determinar que efectivamente Mancilla Ávila había promovido dichos encuentros, organizado las reuniones o promovido respaldo político público al entonces aspirante a la Gobernación, Mauricio Aguilar.

“Por lo precedente y al ser el partido ASI, el que apoyó a otro candidato diferente, no puede sancionarse al demandado con la nulidad del acto de su elección, toda vez que no se cumpliría con los fines previstos en la Constitución para prohibir la doble militancia que tiene como principal valor la protección de la confianza de la ciudadanía depositada en las personas que se postulan bajo las banderas de un partido o movimiento político determinado (pro electoratem y pro sufragium)”, agrega la sentencia.

En tal sentido, el Tribunal Administrativo de Santander decidió denegar las pretensiones de la demanda interpuesta por Fredy Adrián Gómez y mantener la credencial de Leonardo Macilla como Concejal de Bucaramanga.