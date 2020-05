“Una revocatoria del Alcalde no sería conveniente para la ciudad”: Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández líder del movimiento ciudadano Liga de Gobernantes Anticorrupción, afirmó que ni él ni ningún miembro de la Liga está planeando liderar una revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas como Alcalde de Bucaramanga, como lo habían venido murmurando varios sectores políticos de la región, luego de una reunión sostenido por el exmandatario local con varios líderes de la Liga días atrás.

Según Hernández Suárez, una revocatoria del mandato de Juan Carlos Cárdenas sería contraproducente para la ciudad.

“Para que haya una revocatoria tiene que haber cumplido un año en el poder y Juan Carlos lleva escasos cinco meses. Pasado el año y si la ciudadanía lo pide se mira esa posibilidad. Pero desde mi concepto, una revocatoria sería contraproducente para la ciudad porque tendríamos que ir a otras elecciones y qué tal nos metan un ladrón de esos que desde hace rato están que se recuperan el poder en Bucaramanga”, indicó Rodolfo Hernández.

Las promesas del Plan

Aunque reconoció que sí sostuvo una reunión personal con varios dirigentes de la Liga, el exmandatario local aseguró que el encuentro tuvo como fin evaluar el Plan de Desarrollo de Cárdenas Rey.

“Nos reunimos para hablar de los proyectos que el Alcalde se comprometió con la Liga, pero que lastimosamente vemos que no están incluidos de manera literal en el Plan de Desarrollo. Nosotros lo que le pedimos al Alcalde es que cumpla con su palabra de incluir dentro del Plan una manifestación contundente de la defensa a muerte del Páramo de Santurbán; que compre el Club Unión y construya un parque público con unos accesos peatonales parecidos a los Campos Elíseos de París. Además de la construcción de 10 canchas de microfútbol homologadas por la Fifa, amoblar y dotar 10 escuelas, arreglar 10 colegios y dotarlos y reconstruir 10 salones comunales y dotarlos”, agregó Rodolfo Hernández.

Según Hernández Suárez, varios de estos proyectos ya quedaron viabilizados por su administración, sin embargo, el actual gobierno no lo quiere ejecutar.

“En la Alcaldía se excusan con el cuento de que no pueden ejecutar los proyectos porque no hay plata por la pandemia, mentira, en la pandemia se han gastado máximo $10 mil millones y cómo yo recibí una ciudad endeudada por casi $250 mil millones y pude hacer más de 500 obras y con las finanzas del municipio saneadas”, agregó Rodolfo Hernández.

Seguimiento al plan

Del mismo modo, Antonio Sanabria, concejal de Bucaramanga por la Liga y quien también hizo parte de la reunión con el exalcalde, Rodolfo Hernández, desestimó las versiones de confabulaciones para tumbar a Juan Carlos Cárdenas de la Alcaldía.

“Así nosotros no estemos en la coalición a nosotros eso no nos interesa. Nosotros a eso no le jalamos. Los concejales de la Liga lo que queremos es que lo que se venía haciendo en la administración de Rodolfo como las inversiones en el equipamiento comunales, (canchas salones comunales), queden dentro del Plan para que se continúen haciendo, más lo proyectado que pretende hacer Juan Carlos como alcalde”, señaló Sanabria.