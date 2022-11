Unidad Investigativa | ‘Carrusel’ de contratos en el Indersantander

‘Carrusel’ de irregularidades

¿Certificaciones falsas?

Pero los sobrecostos no serían las únicas irregularidades que empañan el convenio 431. Así lo advirtió el Comité de Transparencia por Santander al señalar que el cuestionado contrato fue adjudicado a una corporación que no tendría la idoneidad para la ejecución del mismo.

“Como podrá observarse, estos objetos no hacen referencia a actividades relacionadas con escuelas de especialización deportiva, que es el objeto del convenio suscrito con el Indersantander en 2022. Por lo anterior, de las certificaciones allegadas por la Corporación Sotea, no se deduce que tenga la idoneidad necesaria para el cumplimiento del objeto del convenio, ni como cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo con lo estipulado por el decreto 092 de 2017”, explicó a esta Redacción Marcela Pabón, experta en contratación pública y vocera del Comité de Transparencia por Santander.

Convocatoria exprés

Corporación imputada

A pesar de estar imputados por el escándalo de corrupción en lso juegos Nacionales del 2015, el Indersantander volvió a entregar contrato por $1.500 millones a la Corporación Orgullo Santandereano.

¿Sin idoneidad?

No obstante, el objeto social de la Corporación Orgullo Santandereano no tiene relación con la realización de eventos deportivos, de hecho, en el Registro Único Empresarial, RUES, la entidad sin ánimo de lucro registra que sus actividades principales están dirigidas a la realización de planes turísticos y transporte.

“Convenios innecesarios”

“Hacer convenios con una asociación para comprar cosas que no vende esa asociación, es una tontería y una evidente falta de planeación contractual. Es innecesario tercerizar la comprar las dotaciones deportivas cuando directamente el Indersantander lo podría hacer con las tiendas deportivas. Ahora, si yo quiero fomentar la formación de los deportistas de la región, lo lógico sería que los convenios fueran con con las ligas de cada disciplina, pero ligas de acá y no del Chocó. ¿Yo que hago comprándole a una fundación del Chocó bolas para que las traiga a Bucaramanga?”, cuestionó Fernández.

‘Bici-tando’ inconsistencias

“No hubo irregularidades”

Al ser consultado por Vanguardia, el director del Indersantander, Pedro Belén Carrillo, desestimó los cuestionamientos a los diferentes procesos contractuales firmados por el instituto descentralizado con corporaciones y afirmó que todas las contrataciones han cumplido con los parámetros de ley.

“Hay muchos puntos en concreto que son minuciosos y técnicos del ámbito jurídico de la contratación estatal. Pero puedo asegurar con total franqueza que todos los procesos adelantados por el Indersantander se han hecho bajo los parámetros de ley, con convocatorias públicas que le han brindado garantías a todos los oferentes”, respondió Carrillo.

Por otra parte, el director de Indersantander señaló que no hubo sobrecostos en la compra de las raquetas y pelotas de tenis en el contrato con la Corporación Sotea.

“Durante ese proceso se hizo un estudio de mercado, se hizo una composición del proyecto piloto de Escuelas de Especialización Deportiva, un espacio creado por el Indersantander para que los niños y jóvenes que quieran acceder al alto rendimiento pero que no cuentan con los recursos para estar en un club privado, escuela privada o una liga, nosotros lo generamos, no solo como un espacio sino que otorgamos una implementación deportiva. Dicha implementación está dirigida a temas netamente competitivos por lo tanto su precio no es el de los implementos deportivos ordinarios sino que se incrementa ostensiblemente por su calidad y resistencia. Las raquetas profesionales están costando unos $2,8 millones cada una en el mercado y hay que sumar los gravámenes por ser contratación pública. Acá no hubo ningún sobrecosto como se ha querido hacer ver”, agregó.

Por último, el director Carrillo aseguró que este tipo de convenios no se suscribieron con las ligas deportivas debido a que “el objetivo de las Escuelas de Especialización Deportivas es aumentar la cobertura del fomento competitivo de todos los deportes y no restringirlo a ciertas actividades físicas”.