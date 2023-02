Unidad Investigativa | Dudas y desconfianza por el futuro del peaje en la Mesa de Los Santos

Controvertida concesión

“Es increíble todas las irregularidades que ha tenido la operación del peaje por parte de Construvicol y hasta la fecha el interventor, que es pagado por el mismo contratista, no haya dicho nada”, agrega Ordóñez, exdirector de Fundemesa.

Otrosí de inconsistencias

“La pavimentación de la vía, desde la ‘Y del Buey’ hasta el municipio, apenas va como por la mitad, hasta ahora están interviniendo la calzada desde el Mercado Campesino hacia Los Santos, es decir, en los 17 años y medio que pasaron no se logró pavimentar la vía, uno de los principales requisitos del contrato”, señaló el ingeniero Mario Torres, veedor designado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

A pesar de dicha inconsistencia en las cuentas de pavimentación de las vías terciarias, los residentes de la Mesa de Los Santos denuncian que el concesionario a la fecha aún no ha cumplido con la recuperación de la carpeta asfáltica de los cuatro kilómetros restantes que fueron pactados en el contrato.

El primero de los cambios se dio tan solo unos meses después de firmado el contrato 0368 de 2004. Allí, la misma administración de Aguilar Naranjo modificó el contrato de concesión y redujo el valor del contrato en $2 mil millones, por lo que ya no sería de $57.560 millones sino de $55.854 millones.

Recursos sin control

Inicialmente dicho contrato se firmó por cerca de $57.000 millones y de acuerdo con la información pública más reciente ya se recaudaron $81.000 millones (más del 41 % en adición), mientras tanto gremios, veedores y líderes cívicos advierten que las obras de mejoramiento vial a duras penas avanzan en la mitad de los trabajos programados.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, realizó fuertes cuestionamientos contra el contrato de concesión N°368 de 2004, luego de contrastar la cantidad de recursos recaudados con el estado actual de los diferentes ejes viales que comunican a Los Santos.

La veeduría ciudadana además advirtió que existe desinformación, falta de transparencia y claridad sobre los alcances de dicho contrato, las modificaciones realizadas en los últimos 17 años y los avances registrados hasta finales del 2022.

“Existen cifras de inversión que no se evidencian en la vía (in situ). Se observa deficiente señalización, maleza a lado y lado, cunetas tapadas, deficiencia en la iluminación, taludes en riesgo de colapso, todo esto dentro del contexto de una vía de pésimas especificaciones técnicas... Este perfil inadecuado, con ancho inapropiado de calzada y carriles sin bermas donde no es posible el sobrepaso, constituye un altísimo riesgo para los usuarios”, explicó a Vanguardia Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

De hecho, la SSI también manifestó que existen vacíos en los informes entregados por el Departamento sobre la ejecución de obras en el marco del referido contrato.

“Quedan dudas sobre toda la inversión realizada a lo largo de esta concesión. No existe rendimiento de cuentas a la ciudadanía, no se ve interés por parte de la Gobernación de Santander. Tampoco hay claridad sobre los trabajos que se deben realizar, hay vías que no se han intervenido en nada. Mucha información aún es secreta, algo aberrante en la contratación y manejo de los recursos públicos”, manifestó Luis David Arévalo, especialista en ingeniería de tránsito y transporte y miembro de la SSI.

Ante estas inconsistencias, la Sociedad Santandereana de Ingenieros le solicitó a la Gobernación que informe cuál es el valor del recaudo correspondiente a la vigencia 2021.

“Fue un contrato leonino, un contrato a 20 años con único oferente en que el concesionario recauda la plata, la mete a una fiducia y jamás se invierte en las vías de La Mesa de Los Santos. Toda la nómina nacional de Construvicol se paga con los recursos del peaje, la plata que queda, unos mil millones mensuales, con los $500 millones que quedan le pasan un cronograma a la Gobernación pero jamás se cumple. El objeto contractual que eran 20 kilómetros de vía en 20 años de concesión y la recuperación de la carpeta asfáltica no se han cumplido”, advirtió Jhan Alcibíades Céspedes, empresario del turismo y entretenimiento en La Mesa.

