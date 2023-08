$!Unidad Investigativa: El ‘negociazo’ que hizo multimillonario al excontralor de Santander, Fredy Anaya

Cambios milagrosos

La cuestionable estrategia de las daciones de pago

Un negocio redondo

El desenglobe millonario

Caso Palmas de Mallorca

Caso Calamar

Caso La Esmeralda

Caso La Floresta

Sobre este punto, Anaya respondió en su momento que el DRMI solo se cambia por utilidad pública. “No es cierto que mandé a hacer esos cambios. Yo he demostrado que no tengo responsabilidad en el cambio de predios de zona protegida a zona de uso. No respondo por lo que terceros hagan”, respondió a la denuncia.

Presión, amenazas y poder

“Las reuniones han sido en las provincias, Fredy nos manda a llamar para hablar amistosamente pero en medio de la conversación cambia de tono y nos pide que apoyemos a Héctor Mantilla a la gobernación y así no nos mueven en la Contraloría algunos procesos fiscales que supuestamente están pendientes. Uno se alcanza a asustar porque se sabe que Fredy es el que manda allá, la contralora hace es lo que él diga”, contó a Vanguardia un alcalde de la provincia de García Rovira que pidió no revelar su identidad.

Una conducta repetitiva

Alianza por la Cdmb

¿Que responde Fredy Anaya?

Consultado por Vanguardia, el político, empresario y excontralor de Santander, Fredy Anaya, negó haber usado sus influencias en la Cdmb para cambiar el uso de suelos para que posteriormente él, sus empresas o socios terminaran con daciones de pago en especie. Según Anaya todo se debe a contratos legales por asesorías.

Así mismo, negó que esté presionando a alcaldes en nombre de la Contraloría Departamental para que respalden la candidatura de Héctor Mantilla como lo han denunciado algunos mandatarios y por lo que están pidiendo explicaciones en el Congreso de la República.

Sin embargo, advirtió que al no tener credencial de funcionario público puede participar abierta y activamente en política en la actual contienda electoral, si así lo desea.

“Soy desempleado si no lo sabia, puedo participar en política cuando quiera, a no ser que exista una norma que me lo prohiba. Si conoce alguna norma que esté violando por favor me cuenta”, señaló Anaya Martínez a la Unidad Investigativa.

De la misma manera el empresario y político negó tener una alianza con el gobernador Mauricio Aguilar para recuperar el control de la Cdmb.