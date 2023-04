Unidad Investigativa | El ‘ventilador’ del exgerente de la Emab, José Manuel Barrera, en el caso Vitalogic

El ‘ventilador’

El pasado 22 de marzo, en la reanudación del juicio oral, el exgerente Barrera, con el aval de la Fiscalía 5 de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, rindió su testimonio en el juicio oral que adelanta el ente acusador en contra de César Fontecha, Jorge Hemán Alarcón, Rubén Amaya, Abelardo Durán, y Abigail León.

La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso a dos de los seis testimonios que previamente ofreció el exgerente de la Emab a la Fiscalía, como parte de su estrategia jurídica para alcanzar el principio de oportunidad.

En su declaración juramentada, rendida entre el 19 y el 25 de septiembre del 2018, Barrera Arias comienza afirmando que si bien conocía a Rodolfo Hernández desde hacía varios años atras, gracias a que ambos coincidían en la junta directiva de la Piedecuestana de Servicios Públicos en 2003, solo hasta cuando este último fue elegido alcalde se formalizó un vínculo laboral entre ambos.

“El señor Rodolfo Hernández, alcalde electo, el 25 de diciembre me llama a mi celular y me manifiesta que me quería en su administración y yo le dije que estaba de independiente y por ahora no quería nada, lo único que quería era que le fuera bien”, señaló Barrera en su testimonio.

Sin embargo, para el mes de marzo del 2016, Hernández Suárez habría vuelto a contactar a Barrera, ya en esa oportunidad para que hiciera parte de la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, como uno de los delegados de la administración local, cargo que Barrera Arias aceptó.

Tres meses después, en junio del 2016, Rodolfo Hernández le hace una nueva oferta a José Manuel Barrera esta vez para que sea gerente de la Emab, en reemplazo de Samuel Prada Cobos, que había sido declarado insubsistente unos meses antes por el propio exalcalde.

“Ya en funciones como gerente, en reiteradas llamadas matutinas a las 5 o 6 y 30 de la mañana, me insistía el señor alcalde Rodolfo Hernández de la posibilidad de estructurar el proceso de las nuevas tecnologías para transformar los residuos sólidos. El alcalde Rodolfo Hernández tiene como bandera la nueva tecnología para residuos sólidos y definió unas premisas para la búsqueda del inversionista: una APP (Alianza Público Privada)”, agregó Barrera.

Según el testigo, fueron 20 oferentes los que manifestaron su intención de ejecutar el ambicioso proyecto, sin embargo, la mayoría de las propuestas habían sido recibidas por los gerentes que lo antecedieron en el cargo.

“Cuando soy nombrado en el cargo de gerente de la Emab (26 de junio del 2016), habían transcurrido seis meses en los que se estuvo hablando del proyecto para Bucaramanga de buscar una tecnología que transformara los residuos sólidos en energía, fruto de esa dinámica llegan muchas propuestas a la Alcaldía municipal a través de su secretaria y la misma Emab”, detalló Barrera.