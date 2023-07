Unidad Investigativa | La alianza política contra Fredy Anaya en la pelea por la Contraloría de Santander

Poderes en juego

“Las normas de elección popular no se aplican en las elecciones de organizaciones corporadas, sencillamente si gana el voto blanco se debe convocar a una nueva votación hasta tanto uno de los ternados obtenga la votación mayoritaria. Ya pasó en su momento en la Corte Suprema que en su momento estaba en desacuerdo con la terna de elegibles que Uribe había presentado para ser Fiscal de la Nación y hasta que no hubo una votación mayoría por uno de los ternados la elección de Fiscal se pospuso por varios meses”, explicó Martínez.

La fallida estrategia

Aunque el jueves de la semana que termina, la mesa directiva de la Asamblea convocó de manera exprés a la plenaria de la corporación edilicia para votar y volver a escoger a Anaya Martínez como contralor departamental para el periodo 2022 - 2025, esto, tras varias llamadas telefónicas desde el Palacio Amarillo y el pripio Fredy Anaya para asegurar la mayoría de la votación, finalmente la sesión tuvo que ser aplazada tras casi tres horas de un candente debate y la resistencia de la bancada de oposición de continuar con el proceso hasta no subsanar los vacíos jurídicos del mismo.

La estrategia de Aguilar y Anaya estuvo enfocada principalmente en confirmar los nueve votos de la coalición mayoritaia de la Asamblea que en el 2021 les permitió lograr el nombramiento de Fredy Anaya como contralor.

Para tal fin, desde horas antes a la sesión plenaria comenzaron a a concertar con los diputados de la coalición de gobierno tanto por llamadas telefónicas como con reuniones privadas.

“A mí me estuvieron llamando desde la Gobernación toda la tarde de ayer, (miércoles, un día antes de la sesión plenaria). Aunque le di larga a la llamada finalmente contesté y hablé con una de las asesoras del gobernador quine me pidió el voto para Fredy Anaya. Aunque no le dije no, tampoco le dije que sí”, aseguró uno de los tres diputados que le confirmaron a esta redacción lsa llamadas desde la administración Aguilar.

Del mismo modo, Anaya Martínez realizó su respectivo lobby para tratar de garantizar su reelección en la duma departamental.

“Una vez conoció el fallo de la Procuraduría negando las recusaciones, él, (Fredy Anaya), se estuvo reuniendo con algunos diputados que pudo, pero por la premura del tiempo no se pudo reunir con todos, entonces los llamó para cuadrar su elección. Incluso, aunque en la mañana estuvo montando bicicleta en Ruitoque, al ver que se se estaba enredando el tema en la plenaria, le tocó ponerse a llamar otra vez a los diputados, pero al final el debate se suspendió”, explicó una fuente cercana a Fredy Anaya.

Sin embargo, a pesar de las presiones desde la administración y del propio Anaya, al final la incertidumbre jurídica sobre la inhabilidad de algunos de los ternados y la resistencia de los corporados de la oposición impidiendo que en la sesión de ayer los 16 diputados escogieran al nuevo jefe de control fiscal de Santander.