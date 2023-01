Unidad Investigativa | La disputa de los clanes por el control de las CAR en Santander

Pacto por las CAR

Presión fiscal

El presupuesto de la Cdmb para el 2022 fue de $69.272 millones, de estos $36.922 millones proveniente de la sobretasa ambiental que pagan los bumangueses; por su parte, la CAS contó con un presupuesto de $60.205 millones para la vigencia anterior.

Con Clavijo como Contralora, Fredy Anaya puso en marcha su estrategia para recuperar la Cdmb y la Empas, luego de haber perdido el control, ahora en manos del exgobernador Didier Tavera, quien a la sombra maneja la actual administración de la corporación ambiental y la empresa de alcantarillado, Empas.

Así quedó en evidencia la semana que termina cuando varios alcaldes de las provincias de Soto Norte, Guanentá y Vélez, recibieron invitaciones a reuniones secretas con el excontralor Anaya, quien hizo presencia en las jornadas de capacitación que realizó el ente de control en Bucaramanga, San Gil y Barbosa, como lo reveló Vanguardia con denuncias de los propios mandatarios.

Las denuncias de presiones a los alcaldes de los municipios auditados por la Contraloría departamental serían solo una parte de la estrategia del grupo político de Anaya para recuperar la dirección de la Cdmb y la Empas, luego de haber sido anulado en la actual administración.

Según varias fuentes cercanas al excontralor, Anaya también habría buscado el respaldo del senador liberal Jaime Durán para que gestionara ante el Gobierno Nacional el nombramiento de José Alberto Rodríguez Montaña, exalcalde de Rionegro, Santander, y esposo de la actual contralora (e) departamental, Blanca Luz Clavijo, como representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Cdmb.

El voto del delegado de Presidencia encajaría en los planes de Anaya para recuperar la Cdmb, ya que estaría asegurando siete de los once votos del Consejo Directivo: un voto del Gobernador Aguilar; otro de María Andrea Pimentel, una de las ONG; los cuatro votos de los alcaldes con los que se ha reunido y el del representante de Presidencia.

“Desde el año pasado el doctor Fredy se la ha pasado llamando a varios de los funcionarios a dar órdenes para que le agilicen varias licencias ambientales que tiene tramitando para poder construir unos proyectos de vivienda, y al que no le haga caso de una vez lo va a amenazando que los va a sacar a penas regrese a la Corporación”, dijo a Vanguardia una fuente en la Cdmb que pidió reserva de su identidad.

Aunque reconoció que sí es amigo de Alberto Rodríguez, el senador liberal Jaime Durán negó realizar gestiones burocráticas con el actual Gobierno.

“Yo no tengo ningún cargo con este Gobierno. Ojalá tuviera todo el poder que dicen que tengo. A mí me achacan tantas vainas. Jamás he pedido un cargo en el Gobierno. No tengo ninguna representación política allá”, aseguró el senador Durán al ser consultado por esta redacción.

Sin embargo, hay voces en la política regional que manifiestan no sorprenderse con la posibilidad de que desde el gobierno nacional se designen delegados presidenciales en las corporaciones, con "intereses polítiqueros". El senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, advirtió que estos nombramientos confirman denuncias que ciudadanos en su momento hicieron, refiriéndose a la alianza del presidente Gustavo Petro con políticos tradicionales.

“No me extraña que Petro vaya a nombrar esas fichas de Fredy Anaya y el senador Durán, del mismo del Partido Liberal con el que hoy está gobernando. Si entramos a revisar, Petro no está gobernando únicamente con alternativos como se vendió, está gobernando con toda la politiquería tradicional desde el Congreso. Politiquería que ha venido endulzando, entregándoles a cambio lo que ellos le han pedido. Esa es la realidad de la política colombiana que se degrada desde el Gobierno Nacional”, indicó el Congresista Hernández.

Así mismo, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, también de la Alianza Verde, prendió las alarmas por el posible nombramiento del esposo de la contralora departamental (e) como delegado del Presiente ante la Cdmb, y radicó ante el Gobierno Nacional una propuesta para que el nombramiento de esos representantes ante las corporaciones ambientales del país se haga por convocatoria pública y no de manera directa o discrecional por parte del jefe de Estado.

“Solicitamos al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Ambiente Susana Muhamad abrir una convocatoria pública para escoger sus delegados en los consejos directivos de las 33 Corporaciones Ambientales Regionales, CAR, de Colombia. Históricamente esos delegados son para los clanes políticos, como denunció esta semana el periódico Vanguardia. En este gobierno de cambio deben ser para líderes y veedores ambientales”, señaló el representante Avendaño.

Consultadas por esta Redacción, las dos senadoras del Pacto Histórico en Santander, Gloria Flórez y Sandra Jaimes, no quisieron pronunciarse con respecto al posible nombramiento de Alberto Rodríguez como delegado del presidente Petro en la Cdmb.

