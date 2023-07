El procolo secreto

A medida que el poder de Saharay Rojas fue aumentando en la administración municipal, proporcionalmente crecía su injerencia sobre la contratación en el gobierno Cárdenas, donde creó todo un ‘protocolo secreto’ para decidir la contratación de personal en las entidades.

Así, poco a poco en últimos años al interior de la administración municipal Saharay Rojas habría logrado consolidar todo un proceso para llevar el control y trazabilidad de cada uno de los contratos de prestación de servicios que se vinculan o que se renuevan.

Aunque el visto bueno de cada una de las CPS a contratar es otorgado por la Jefe de Gobernanza, el proceso para la verificación y validación de cada uno de los contratistas a vincular tanto en las secretarías de despacho como en las entidades descentralizadas tiene un paso indispensable, estár en el computador de Mabel Cristina Ferreira Blanco, funcionaria de plena confianza de la Jefe de Gobernanza.

Cuatro fuentes al interior de la administración municipal le confirmaron a Vanguardia que Mabel Ferreira es la encargada de organizar, evaluar y presentar ante Saharay Rojas el listado con las CPS a vincular en el Municipio.

“Si uno no está en la lista de Mabel no tiene contrato. Desde hace varios meses estoy esperando un puesto en la Dirección de Tránsito, pero Mabel no me ha incluido en la lista, y si no estoy en la lista la doctora Saharay no me va a dar el visto bueno, así yo tenga el respaldo de varios concejales”, señaló un contratista que aspira a un cargo, quien pidió reserva de su identidad.

Al parecer todo el control de la contratación de personal tiene un fin burocrático. De hecho, en los audios revelados por Vanguardia se le escucha decir que ella tiene el control de la coalición de gobierno en el Concejo.

“Saharay es la encargada de depurar los listados de forma tal que los concejales de la coalición queden con las mismas CPS y no haya un desbalance. Si ve que algún concejal queda con más contratistas que otro los tacha y no se contratan”, complementó un exdirector de instituto descentralizado consultado para este informe.

La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso a un mensaje escrito en un grupo WhatsApp de la Alcaldía, enviado a finales del 2022 a funcionarios de alto nivel, ordenadores del gasto, en el que se les indicaba que por orden de la Jefe de Gobernanza todos los listados de CPS a contratar debían ser enviados a Mabel Ferreira para su respectivo trámite.

“Buenos días, para informarles que se creó el correo dasama---@gmail.com para temas de Contratación 2023 y la profesional a cargo de parte de la dra. Saharay es Mabel Ferreira. Se solicita manejar los listados por ese correo y preferiblemente que sólo lo envíe el secretario(a) o Director(a), por favor”, se lee en el mensaje difundido en el grupo de alto nivel.

Ferreira Blanco, tecnóloga en contabilidad, llegó a la administración Cárdenas en septiembre del 2020 como contratista por prestación de servicios de la Secretaría de Hacienda, cartera dirigida en ese momento por Saharay Rojas.

Ferreira siguió obteniendo contratos con la misma oficina hasta comienzos del 2023, cuando fue contratada para “prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades asistenciales y de apoyo administrativo en el despacho Alcalde”, por valor de $19 millones, para se ejecutado en siete meses. Sin embargo, en febrero de este año, la propia contratista pidió la liquidación anticipada ya que al parecer iba a ser nombrada como funcionaria de planta de la Alcaldía.

Esta redacción intentó comunicarse con Mabel Ferreira, pero al cierre de esta edición no había respondido las preguntas.

