$!Unidad investigativa: Las sombras de Vitalogic sobre la red de hospitales públicos de Santander

Millonaria contratación ‘exprés’

De lobbysta de Vitalogic a súper contratista

Los índices de capacidad financiera y otras exigencias, expuestos por José Luis Medina Romero, en su calidad de gerente y representante legal del Hospital Regional, condujeron a que se presentara como un único oferente el Consorcio De García Rovira, a quien se le otorgó el contrato de ejecución de las obras

Rodolfo Salas

Según Hormaza, dicho acuerdo fue firmado el 26 de junio del 2016 por un valor de 666 mil dólares y solo incluía a las dos partes, por lo que no era transferible y no tenía nada que ver con el acuerdo de corretaje firmado entre el hijo del alcalde y Luis Andelfo Trujillo.

“No es un solo contrato con la Firma JC de Colombia he firmado más de seis contratos de corretaje, los cuales iniciaron más de un año antes de que iniciara el proceso en la ciudad de Bucaramanga, ya que el contrato de corretaje consiste en el 1 % del valor comercial de cada planta que se venda en el territorio nacional de Colombia, como en Panamá y Bolivia, He hecho acercamientos con el gobierno boliviano para la implementación de estos equipos en varias ciudades de Bolivia, como la Paz”, manifestó Gutiérrez en su declaración.

Ser Social con los Aguilar

Racha en el HUS

Un megacontratista

Con su nueva razón social constituida en el 2020, y con el regreso del clan Aguilar al poder, esta vez con Mauricio Aguilar al frente, TGA Asociados Ingeniería, de Carlos Gutiérrez y Mauricio Tarazona Torres, se consolidó como una empresa megacontratista de Santander.

En mayo del 2021, TGA ejecutó en el Hospital Regional de García Rovira un contrato para la construcción del acceso principal, plazoleta, área de vacunación Covid -19 y mejoramiento de unidades sanitarias de la ESE.

Aunque el contrato comenzó costando $544 millones y tenía un plazo de ejecución de tres meses, es decir, las obras debían estar listas en agosto de ese año, solo hasta el 18 de enero del 2022, cinco meses después, y una adición de $272 millones, el acuerdo fue liquidado.

Así mismo, TGA Asociados e Ingeniería, entre los años 2021 y 2022 suscribió con el Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro cuatro contratos por valor un cercano a los $4 mil millones, ninguna de las cuatro obras contratadas han sido terminadas a pesar de que su plazo de ejecución no superaba los tres meses. En la mayoría de los procesos se presentó como único oferente.

Cuatro gerentes de hospitales regionales del departamento y fuentes al interior de la Gobernación de Santander le confirmaron a Vanguardia que la buena racha de la firma de TGA en la contratación pública de la red hospitalaria del departamento se da por la amistad entre Carlos Alberto Gutiérrez y John Jaime Ruiz, secretario del Interior de la Gobernación, y Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento.

“En solo un mes de estar en el cargo el señor Ruiz, secretario del Interior, me mandó a llamar para que me trasladara hasta Bucaramanga para hablar con el Gobernador. Cuando llegué al Palacio la reunión fue con el propio Jhon Jaime Ruiz, quien me felicitó por nuestra gestión y me explicó los proyectos a futuro, en medio de la conversación me dijo que era necesario remodelar el hospital, por lo que iban a sacar una convocatoria donde el departamento ponía la plata, pero la convocatoria se hacía a través del hospital para que se pudiera direccionar al contratista que él quería y que era su amigo”, contó un gerente quien pidió reserva de su identidad.