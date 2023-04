Unidad Investigativa | Laudo arbitral deja en firme fallido contrato de Conectante C1-C2

El laudo

“Teniendo en cuenta lo ya expuesto sobre los hechos demostrados, no hay duda alguna que entre la sociedad Autovía Bucaramanga – Pamplona SAS y la Agencia Nacional de Infraestructura– ANI, se suscribió el 7 de junio de 2016 el Contrato de Concesión No. 002, que en desarrollo del mismo se firmaron por las partes las modificaciones u Otrosíes No. 1, del 15 de junio de 2017, No. 2 del 30 de julio de 2018 y No. 3 del 22 de julio de 2020, contrato que se encuentra vigente”, dicta el laudo.

Eximidos de la Conectante

Del mismo modo, el Tribunal le dio la razón al concesionario Autovía en sus pretensiones de declararse libre de cualquier responsabilidad por la fallida construcción de la Conectante C1 - C2 que comienza desde el sector de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, hasta el kilómetro 8 vía a Cúcuta, atravesando los cerros orientales de Floridablanca.

Según el laudo, a pesar de que el megaproyecto vial de cuarta generación obtuvo la licencia ambiental por parte de la Anla para la intervención de los cerros orientales de Floridablanca, dicho permiso ambiental estuvo condicionado a una ‘licencia social’ por parte de las autoridades locales y las comunidades afectadas por el proyecto, situación que nunca se dio y terminó siendo fundamental para que la construcción de la Conectante se obstruyera.

“Para definir esta solicitud el Tribunal destaca que es circunstancia que surge con claridad absoluta, por cuanto no existe prueba alguna que indique lo contrario, es más todos los declarantes que se refieren al punto lo confirman, la concerniente que a la fecha de presentación de la demanda, “no ha sido posible obtener el consentimiento por parte de la Autoridad Municipal de Floridablanca”, o si se quiere, no ha sido posible la concertación con esta, de manera que en lo que corresponde con este aparte de lo solicitado es pertinente la pretensión y se acoge sin necesidad de otros planteamientos, entender que comparte el Ministerio Público al señalar en su concepto de cierre que “de las pruebas recaudadas es evidente que hasta el momento no hay un acuerdo en este aspecto”, agrega fallo.

“Se requería una concertación o acuerdo a través de cualquier medio en el que el municipio de Floridablanca autorizara al contratista no solo la utilización sino la ocupación e intervención de las vías terciarias, dado que dicha concertación no se pudo hacer, se estableció que esa obligación debe tenerse como un hecho incierto, es decir, que no podía establecerse que iba a darse con seguridad. Lo cual era imprevisible e incierto. Por lo tanto no puede tomarse como un “riesgo” en la ejecución del contrato. En razón de esto no se le puede culpar al contratista por la no ejecución del cronograma de obras y el cumplimiento de las obligaciones”, explicaron expertos cercanos a la controversia judicial, consultados por Vanguardia.

Así mismo, el tribunal de arbitramento desacreditó que el Concesionario no hubiera realizado las gestiones pertinentes y reiterativas para que el municipio de Floridablanca, en cabeza de Héctor Mantilla, alcalde para el periodo 2015 - 2019, y Miguel Ángel Moreno, mandatario florideño desde el 2020 hasta la actualidad, aprobarán la ‘licencia social’ del megaproyecto vial.

“En definitiva, la obra no puede continuar porque en Floridablanca han pasado cosas ajenas al contrato que no son responsabilidad del contratista y por lo tanto no puede continuarse con la obra y no hay lugar a ninguna clase de sanción. Deben sentarse a hablar otra vez para saber cómo van a proceder en la continuación del proyecto, que incluye nuevos costos, nuevas acciones o en su defecto la terminación bilateral del contrato o la cesión del mismo. El contratista no tuvo la culpa y nada tiene que pagar”, agregó uno los expertos.

