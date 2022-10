Unidad Investigativa: Los polémicos cobros del BIF para licencias de construcción en Floridablanca

Pero el poderío contractual del Banco Inmobiliario no terminó con el gobierno Mantilla, por el contrario, el alcalde Miguel Ángel Moreno, siguió los pasos de su antecesor e incluso aumentó las facultades del BIF. Es así, que desde que comenzó la administración Moreno y hasta el cierre de esta edición, el BIF había suscrito 174 contratos por valor total de $508.832 millones. ($492 mil millones más que lo contratado por Héctor Mantilla) y aún faltan 14 meses de mandato.

Los ‘súper poderes’ del BIF

“El porcentaje de las áreas de cesión tipo A correspondiente a Espacio Público (Parques y zonas verdes), proveniente de predios con tratamiento de desarrollo y localizados en suelo de expansión urbana, no podrá ser objeto de compensación en dinero y solo podrán ser entregados en el predio donde se genera la obligación o en predios que cuenten con las mismas características donde se genera su obligación previa viabilidad o visto bueno de la oficina asesora de planeación Municipal y del Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF” , dispone el artículo 267 del POT.

Sin emabrgo, el poder del BIF no se limita únicamente al tema contractual, a través del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de segunda generación aprobado por el Concejo de Floridablanca en 2018, la administración Mantilla logró disponer que el Banco Inmobiliario se convirtiera en la autoridad de las áreas de cesión pública obligatoria, requisito legal que debe cumplir cualquier constructor para poder obtener una licencia de construcción en el país.

“Extorsiones” de cesión

Si bien, reglón seguido, el artículo 267 del Plan de Ordenamiento establece que “estas áreas de cesión deberán entregarse construidas y dotadas de acuerdo a lo definido en el presente Plan”, la realidad es completamente diferente con el Banco Inmobiliario de Floridablanca.

Varias firmas constructoras de la ciudad que en la actualidad desarrollan o planean realizar proyectos residenciales en Floridablanca denunciaron ante la Unidad Investigativa de Vanguardia estar siendo víctimas de presuntas extorsiones por parte de funcionarios del BIF, que a pesar de que la norma exige que las áreas de cesión se entreguen con lotes o predios compensatorios con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, solo está aceptando dinero en efectivo para expedir el certificado de áreas de cesión.

“El tema de construir en Floridablanca es sumamente complicado. Además de la poca oferta de terrenos para poder construir ahora se suma el hecho de que el Banco Inmobiliario nos exige que tenemos que pagar en efectivo, sí o sí, por las áreas de cesión. No importa que tengamos otros predios para poder entregar en compensación como dicta la norma. En el BIF solo quieren plata o no hay certificado, y sin certificado de áreas de cesión las curadurías no nos aprueban las licencias de construcción”, contó a esta Redacción el representante de una firma constructora que pidió reserva de su identidad.