Unidad investigativa | Los tres CAI que terminaron en ‘elefantes blancos’ en Girón

Así lo reveló el informe definitivo de la Contraloría Municipal de Girón que en una auditoría exprés encontró que cuatro años después de la suscripción del mencionado contrato y tras un adicional de $1.028 millones (43 % más del costo inicial), los CAI aún no entran en funcionamiento a pesar de que las obras ya están terminadas, debido a una aparente “falta de necesidad” y mala planeación por parte de la Alcaldía.

Obras innecesarias

La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al informe de auditoría del ente de control fiscal al contrato de obra 1475 de 2019, firmado por la administración de John Abiud Ramírez con el Consorcio Seguridad Girón 2019, integrado por JCJG Ingeniería, con el 90 % de participación; y Humberto Jiménez Gil con el restante 10 %.

Según la Contraloría, la administración municipal en 2019, a pesar de los múltiples oficios expedidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que en reiteradas ocasiones advirtió que no se necesitaba ni se justificaba la construcción de los CAI, en los barrios el Palenque y Villa Carolina II, la administración municipal decidió, a solo cinco meses de terminar su periodo, convocar la millonaria licitación.

“Sin embargo, se observa con preocupación que para esta vigencia se tiene previsto la construcción de los Comandos de Atención Inmediata, CAI, Villa Carolina y CAI Palenque, pese que en varias oportunidades se ha manifestado la no viabilidad técnica y operativa para su funcionamiento”, expuso la Policía a través del oficio S-2019-046777-Mebuc dirigido al entonces alcalde Jhon Abiud Ramírez.

Así mismo, la Policía le informó a la Alcaldía de Girón que ante dicha situación la institución no recibiría los bienes inmuebles por lo que les repercutiría en un presunto daño patrimonial. En tal sentido, exhortó a la administración de John Abiud Ramírez abstenerse de construir dichos CAI.

“Con el fin de prevenir posibles detrimentos patrimoniales por recibir bienes inmuebles destinados para el funcionamiento de instalaciones policiales que no cuenten con potencial del servicio institucional, incumpliendo con los requisitos estratégicos, operativos, económicos, técnicos y jurídicos para la prestación del servicio policial establecidos por el mando institucional, amablemente solicito se desista de las construcciones enunciadas, las cuales no fueron autorizadas por la institución, condición no obligante de aceptación”, se lee en la comunicación de la Policía.