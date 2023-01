Unidad Investigativa | Manto de dudas sobre licencia para explotar carbón en El Carmen de Chucurí

Para Diego Plata, alcalde de El Carmen de Chucurí, la licencia ambiental otorgada no es acorde a la vocación económica del municipio, que es agropecuaria, agroindustrial y turística.

Las voces de rechazo al proyecto minero no son pocas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, también ha manifestado su oposición.

Aunque dicho estudio no tuvo mayores avances en la última década, de hecho, tres conceptos técnicos de la propia Corporación recomendaban no entregar el permiso, en 2020, cuando Mauricio Aguilar llegó a la Gobernación de Santander y Alexcevith Acosta asumió la dirección de la CAS, la autoridad ambiental ‘revivió’ el proceso que finalmente terminó con el aval de la licencia ambiental en agosto del 2022.

Se estima que en la actualidad en El Carmen del Chucurí hay concesionadas más de 22 mil hectáreas para explotación de carbón.

Incluso, el congresista denuncia que en este proceso de licenciamiento habrían irregularidades en las funcionarios podrían estar involucrados.

“Es importante informar que hace aproximadamente tres meses fui advertido de la activación del licenciamiento ambiental, producto de presuntos actos de corrupción concernientes a la entrega de dineros a cambio de expedir esa licencia, por ende, se inició la respectiva investigación para corroborar la denuncia, iniciando indagaciones sobre el estado actual de este licenciamiento ambiental del año 2012. Como se puede denotar, efectivamente impulsaron, extrañamente, este proceso de licenciamiento que desde el 2017 se encontraba inactivo”, explicó Avendaño en el Congreso.

Hasta el 2020, dos conceptos de firmas independientes contratadas por la misma CAS recomendaban abstenerse del licenciamiento ambiental por falta de información sobre el proyecto minero, principalmente en lo que tiene que ver los lugares de vertimiento de residuos, sin embargo, en junio del 2022, a través del concepto 347 la CAS determinó otorgar la licencia ambiental para la explotación en su primera fase del megaproyecto de carbón a cielo abierto.

“Nosotros pensamos que sólo había un estudio técnico que decía que era inviable entregar el licenciamiento del que no había información, y resulta que hay tres conceptos técnicos de la misma casa que dice que no se puede entregar esa licencia hasta tanto no haya esa licencia”, aseguró a la Unidad Investigativa de Vanguardia el abogado Hernán Morantes, experto en temas ambientales.