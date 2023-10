$!Unidad Investigativa: Milagrosa licencia a cuestionado proyecto Peñitas, a pesar de la suspensión del POT en Floridablanca

Mientras gran parte de la industria inmobiliaria y de la construcción no ha podido desde agosto del 2022 desarrollar nuevos proyectos en Floridablanca, el municipio con el mayor potencial urbanístico del área metropolitana, por cuenta de un fallo judicial que tumbó el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación, un polémico proyecto ‘milagrosamente’ obtuvo su licencia, al parecer, gracias a una audaz jugada de sus propietarios, entre los cuales aparece el excontralor de Santander, Fredy Anaya Martínez.

Polémica licencia

El máximo tribunal de lo contencioso en Santander declaró nulos los artículos 20 y 21 del citado Acuerdo Municipal porque no cumplían con los requisitos del artículo 31 de la Ley 388 de 1998, pues se incorporó o cambió el uso del suelo de la Mesa de Ruitoque, de rural a urbano, sin componente técnico o certificación que demostrara que dicho sector contaba con infraestructura vial principal, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado. El fallo tuvo ponencia de la magistrada Solange Blanco.

Milagroso permiso

Es decir, a pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca no tiene aplicabilidad jurídica desde el 24 de agosto del 2022, la Curaduría Urbana 2 de ese municipio, terminó concediendo la licencia ya que los dueños del proyecto ‘milagrosamente’ solicitaron el permiso de construcción tan solo una semana antes del fallo del Tribunal Administrativo de Santander.

Socios y amigos

En octubre de 2010, cuando Luis Alberto Quintero fungía como mandatario, la empresa Building S.A.S, representada por Oscar Butrón, compró por $1.300 millones un predio en el Parque la Arboleda de Girón, hasta ese entonces una zona de reserva ambiental. Tan solo 45 días después el Concejo de Girón aprobó un ajuste en el POT, iniciativa radicada por el propio Quintero. Con dicho ajuste cambió el uso del suelo y ese predio comprado por Building multiplicó exponencialmente su precio, tanto así, que en solo meses después fue vendido a la constructora HG y otro particular en más de $3.600 millones. Es decir, en cuestión de semanas la empresa de Butrón obtuvo ganancias por 2.300 millones.

Millonario proyecto

Regent Energy International es una empresa multinacional con sede principal en Barbados (reconocido paraíso fiscal), y fue constituida en Colombia en 2013 con un capital de $9 millones. Su objeto social está relacionado con todas las actividades de explotación de hidrocarburos, así como todos los servicios para la exploración, comercialización y transporte de petróleo, gas y cualquier otro hidrocarburo, incluyendo extraído con técnicas no convencionales, (fracking). Además, la multinacional también se dedica a la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, así como endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores.

Miller Castaño, dueño de Casai, no solo es uno de los socios más cercanos a Fredy Anaya, también es propietario de Petrolabin, una de las empresas que se ganó la licitación para el intercambiador de Fátima, adjudicada por la Alcaldía de Floridablanca.

Cartelización de ESP

En sus considerandos el Tribunal Administrativo de Santander invalidó los artículos 20 y 21 del cambio del uso del suelo en el sector de Ruitoque (lugar donde se desarrollará el proyecto habitacional de Las Peñitas), al encontrar que las certificaciones expedidas por la administración de Héctor Mantilla para garantizar los servicios de energía, acueducto y alcantarillado en dicho sector no contaban con el suficiente sustento jurídico.

“No cumple con los requisitos del artículo 31 de la Ley 388 del 1998, al incorporar o cambiar el uso del suelo de la Mesa de Ruitoque a urbano, sin componente técnico o certificación, que muestre que dicho sector cuenta con infraestructura vial principal, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado”, dicta el fallo.

Miller Castaño y Fernando Gómez aparecen en el registro de la Cámara de Comercio como socios y miembros de la junta directiva de Ruitoque ESP, empresa de servicios públicos que aseguró contar con las redes primarias de acueducto y alcantarillado para atender la demanda en la Mesa de Ruitoque en caso de aprobarse el cambio de uso del suelo de rural a urbano en ese sector del área metropolitana. Es decir, ellos mismos se ‘autocertificaron’ para poder lograr el cambio del uso del suelo del predio de su propiedad.

Pero esta no es una práctica nueva en los negocios del excontralor Fredy Anaya y sus socios. Vanguardia contó como para ‘voltear’ el uso del suelo en un botadero de escombros que terminó convertido en un millonario proyecto de vivienda en Girón, Anaya, Castaño y Gómez registraron ante la Curaduría 2 de ese municipio la solicitud de la licencia de construcción para dicho proyecto, garantizando que el mismo contaba con la disponibilidad de agua y alcantarillado, certificado por la empresa Mínimo Vital SA ESP, compañía que no tiene autorización por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para prestar dichos servicios. Además, no cuenta con concesión de agua por parte de la Cdmb, autoridad ambiental en Girón.

Mínimo Vital SA ESP fue constituida en 2020 con un capital de $15 millones. En sus tres años de funcionamiento no registra ningún tipo de operación financiera.

Ante estas presuntas irregularidades, en el Juzgado 13 Administrativo de Bucaramanga hace trámite una demanda de nulidad del acto administrativo que otorgó la licencia de construcción en el proyecto San Juan en Girón. Debido a la contundencia de las pruebas, el proceso judicial aguarda por sentencia anticipada. La querella fue presentada por el representante, Cristian Avendaño.