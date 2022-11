Unidad Investigativa | Piedecuesta y su frágil acueducto, una 'bomba de tiempo'

Sin mayores inversiones

Caudal de irregularidades

Para el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández, los entes territoriales aprovechan a instituciones como la Piedecuestana de Servicios Públicos, que no se rigen estrechamente por la Ley 80 o Estatuto de Contratación Pública, para evadir el Secop y no publicar los procesos licitatorios.

Ad portas del siniestro

Hasta 1997 el acueducto de Piedecuesta era administrado por el Acueducto de Bucaramanga. Después, el municipio creó la Piedecuestana de Servicios Públicos, una empresa Triple A.

Si bien el contrato para la modernización del acueducto de La Colina, en Piedecuesta, tenía proyectado un tiempo de ejecución de 12 meses, es decir, en septiembre del 2019 ya debía estar finaliado, hoy continúa suspendido, al parecer por problemas jurídicos.

“El proyecto se inicia en septiembre del 2018 para un año de ejecución, pero no tuvimos en cuenta cuando empezamos que para hacerlo tocó prácticamente reconstruir toda la planta La Colina y no podíamos quitarle el agua al municipio, no podíamos tumbar la planta y hacer una nueva y dejar al municipio sin agua un año. Nos tocó trabajar prestando el servicio, ocasionando los retrasos, porque no se podían aislar ciertas zonas debido a que lo que teníamos en planos se suponía que la planta se podía aislar pero cuando se comenzaron los trabajos, nos dimos cuenta de que las válvulas se estaban dañando”, explicó el exalcalde Danny Ramírez, al ser consultado por Vanguardia sobre los inconvenientes en esta obra contratada en su administración.

Para contratar las obras de modernización de la planta La Colina el gobierno de Ramírez, a través de la Piedecuestana, accedió a un crédito por $18 mil millones con la banca privada.

“La formulación que nosotros hicimos fue para dejar una de las plantas más modernas del país porque era automatizada y muy parecida a cómo funciona hoy el acueducto de Bucaramanga”, agregó el exalcalde.

Antes de terminar el periodo de Ramírez en la alcaldía, el contrato de la Ptap de La Colina fue prorrogado en tres ocasiones. Posteriormente, con la llegada del gobierno de Mario José Carvajal, el contrato fue suspendido en tres ocasiones debido a la pandemia, la temporada navideña y la no de aceptación de las celdas eléctricas por parte de la Essa, respectivamente. En la tercera suspensión la obra no volvió a reanudarse.

Vanguardia pudo conocer que el pasado mes de octubre el consorcio Xivannex Ptap, desistió del proceso de conciliación contractual que adelantaba con la Piedecuestana de Servicios ante la Procuraduría y en el que exigía el pago de $7 mil millones, 70% más del valor inicial de la obra, como compensación por los precios actuales de los materiales, y de esta manera liquidar de común acuerdo el contrato de modernización del acueducto de Piedecuesta.

