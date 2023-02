Unidad Investigativa | ¿Un ‘Taller’ de burocracia en la Alcaldía de Bucaramanga?

El cambio

A pesar de los logros alcanzados, en diciembre pasado y en pleno comienzo del año electoral (como lo será el 2023), la administración Cárdenas, sin dar ningún argumento, decidió no renovar el contrato de Iván Acevedo como director del Taller de Arquitectura. Si bien, el gobierno local solo terminaría el contrato de Acevedo, la salida del arquitecto suscitó la renuncia de 12 integrantes del equipo del Taller.

En reemplazo de Acevedo la administración Cárdenas contrató al también arquitecto Pedro Orlando Molano Pérez, exdirector del Instituto Distrital De Recreación y Deportes de Bogotá, en la administración de Enrique Peñalosa.

En la hoja de vida de Molano además aparece que fue nombrado por el expresidente Iván Duque como director de Parques Nacionales, a donde también habría llegado como cuota de Peñalosa.

Molano Pérez tiene dos investigaciones disciplinarias en su contra por presuntas irregularidades en la construcción de canchas de cemento y sintéticas en zonas de protección ambiental.

“Hay mucha gente de Peñalosa que no estaba en su administración como cuota política, sino que era más por “tecnocracia” que predicaba el exalcalde, y en ese círculo estaba Pedro Molano. A él, (Molano), le dieron con todo porque fue el encargado de hacer esas canchas sintéticas y talar árboles a lo loco durante la administración Peñalosa. Pero, Molano sí es muy célebre por esa filosofía de Peñalosa de arrasar verde. Y después fue también director de Parques Nacionales con Duque”, explicó a Vanguardia una fuente en Bogotá.

Pero la llegada de Molano Pérez al Taller de Arquitectura de Bucaramanga en el año de las elecciones locales tuvo el ‘guiño’ de la directora ejecutiva de Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República.

“Para la segunda administración, Peñalosa tuvo el respaldo de Cambio Radical, partido de Vargas Lleras, tanto en las elecciones como en su gobierno, ayudándole desde el Concejo a sacar adelante varios de sus proyectos de Acuerdo. La doctora Luz María Zapata, esposa de Vargas Lleras, es la directora de Asocapitales, agremiación de la cual el alcalde Cárdenas es el presidente ejecutivo. Además, Saharay Rojas es supremamente cercana a Luz María Zapata. Así se dio la llegada de Molano al Taller”, afirmó a esta redacción una fuente de alta credibilidad al interior de la Alcaldía.

Para Iván Acevedo, así como el Taller sirvió como uno de los mecanismos que ayudó a lograr la pluralidad de oferentes en la administración municipal, también puede ser usado para el direccionamiento de procesos.

“Si el Taller no sigue o se usa de manera incorrecta, claro que abre la posibilidad de direccionar los procesos de licitación pública que adelanta la administración. A mí siempre me gusta ver las cosas buenas de todas las situaciones, pero es muy difícil. No pinta para nada bien el panorama. Insisto, lo más importante fue recuperar la confianza en la transparencia y si se pierde esa confianza es muy complicado volver a recuperarla”, agregó Acevedo.

