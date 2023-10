$!Unidad Investigativa: Uno a uno, los integrantes de la red criminal del millonario desfalco en la Terminal de Bucaramanga

La red criminal

A pesar de no ser funcionario de la Terminal de Transporte, la Fiscalía también vinculó en este escándalo de corrupción a Pedro Damián Garrido Bonilla, auxiliar operativo II Metrolínea, esposo de Marisol Pinilla, quien autorizó que se le expidiera una cuenta de cobro relacionada con un viaje a Santa Marta por parte de la Terminal por $6 millones 250 mil, viaje con el cual en noviembre del 2015 Wilson Mora le pagó a los 10 empleados de la Terminal que trabajaron en su campaña al Concejo.

Igualmente, Pinilla habría sido la persona que recibió en agosto del 2015 los correos remitidos por la empresa Claro sobre solicitudes y derechos de petición por el no pago de las 1.500 mil líneas telefónicas.

Amigos y socio

Dentro de la investigación adelantada por el caso contra Wilson Mora, el fiscal Jairo Orostegui también solicitó información sobre varios contratos que involucran al excontralor Fredy Anaya en la Cdmb y la Empas.

Por ese mismo hecho la Fiscalía también vinculó en el proceso penal a Óscar Alonso Villabona García, exsubsecretario de Infraestructura para la época de los hechos, quien actuó como supervisor del contrato 034 de 2015 y autorizó la liquidación del mismo a pesar de las evidentes deficiencias. Además, Villabona era miembro suplente de la junta directiva de la Terminal y a pesar de su cargo no denunció las presuntas irregularidades.

Como si fuera poco, Javier Gómez también fue el encargado de desarrollar el contrato de consultoría 034 de 2015 para la construcción del puente peatonal frente la Terminal, por $312 millones. Según el informe auditor, el contrato de consultoría estuvo marcado por millonarios sobrecostos e incumplimiento del objeto contractual ya que a pesar de haber sido liquidado y pagado en su totalidad por la Alcaldía de Bucaramanga, a la fecha no existe ni un plano del puente.

Respaldo de la junta

Rodríguez no reportó ingreso a la candidatura de los $20 millones que fueron aportados por la Terminal para la campaña de Wilson Manuel Mora.

Por otro lado, el ente acusador también vinculó a la red criminal al contador público Jorge Alonso Flórez Tarazona, revisor fiscal de la entidad, quien a pesar de su amplia experiencia, pues llevaba más de 30 años laborando en la institución, jamás advirtió y denunció las irregularidades que se estaban registrando, yendo en contra de sus funciones y los estatutos de la empresa. De hecho, según la investigación, Flórez Tarazona aseguró en su momento que no era necesario que la Terminal denunciara penalmente la presunta estafa de las sim cards usadas por Mora como dádivas en su campaña al Concejo al considerar que la denuncia era contra persona indeterminada.

El primer involucrado por las autoridades es el exdirector de Tránsito de Bucaramanga, en la administración de Luis Francisco Bohórquez, Rafael Horacio Núñez Latorre, quien había sido designado por el propio Bohórquez como presidente del órgano empresarial, cargo desde el cual no opuso ninguna objeción y por el contrario otorgó vía libre a las actuaciones en la entidad por parte de Wilson Mora, por ejemplo, autorizar la entrega $20 millones para respaldar la campaña de Mora Cadena sin un acta de autorización de la misma junta.

Pero nada hubiera sido posible en todo el entramado de corrupción en la Terminal de Bucaramanga, confirmado por la Fiscalía, de no ser por el apoyo y beneplácito de la junta directiva de la época.

¿Corrupción en el proceso?

Aunque si bien en 2018 la Fiscal Cuarta de la Unidad de Conciliación ordenó el archivo anticipado de la acción penal de la investigación contra el exgerente Wilson Mora por el presunto delito de abuso de confianza en el marco de sus actividades como gerente, decisión judicial que fue celebrada por el propio Mora en sus redes sociales, los archivos judiciales por los otros delitos continuaban aperturados en la Fiscalía General Seccional Santander sin mayores avances.

Desde que se iniciaron las indagaciones por este caso los procesos no prosperaban porque las pesquisas por parte de los funcionarios del CTI eran mínimas o inexistentes, en especial bajo la dirección de Óscar Gutiérrez, exjefe anticorrupción del CTI en Santander.

De hecho, según pudo conocer la Unidad Investigativa de Vanguardia, este mismo mes precluirían la mayoría de los delitos por los que hoy están siendo investigadas las once personas, entre funcionarios, exfuncionarios y excontratistas de la Terminal, bajo la dirección de Wilson Mora.

Ante este panorama y tras varios años con la investigación penal ‘engavetada’ en los archivos de la Fiscalía de Santander, el Fiscal Quinto Especializada para la Estructura de Apoyo, Jairo Orostegui, proveniente de Bogotá, asumió la indagación por este escándalo.

Solo dos semanas después de haber asumido la investigación, Orostegui encontró méritos suficientes para presentar una acusación contra once personas señaladas de conformar una organización delincuencial que el propio fiscal denominó ‘Los cargaladrillos’ en. la Terminal de Transporte de Bucaramanga.

“Yo no me vendí ni por 20 mil pesos para una notificación cuando era fiscal en Socorro, porque sentía que estaba vendiendo la justicia, no es cierto que yo sea un fiscal vendido como lo sentenció el señor Wilson Mora en comunicación con Olga Pinilla cuando llamó a advertirle que le teníamos los teléfonos intervenidos legalmente”, indicó Orostegui.

Así las cosas el fiscal del caso no descartó nuevas capturas relacionadas con una presunta red de corrupción al interior de la propia Fiscalía para tratar de prescribir las investigaciones por los hechos de corrupción en la Terminal.

“Ahora pareciera que la Fiscalía la estuvieran vendiendo por un tostado”, puntualizó el funcionario judicial una de sus intervenciones durante una de las audiencias de los últimos días.