Y es que el Senado ya completa cuatro semanas sin que tenga en propiedad a su presidente, tras la anulación que hizo el Consejo de Estado de la elección que como senador tuvo Roy Barreras, quien venía ocupando ese cargo desde el pasado 20 de julio.

Desde el Pacto Histórico se había señalado inicialmente que el escogido para cubrir este tiempo es el senador Alexander López, quien incluso en julio del año pasado disputó la dignidad con Barreras, pero fue finalmente el propio presidente Gustavo Petro quien pidió que él fuera elegido, por lo que López tuvo que ceder.

Pero aunque se pensaba que él iba a ser el elegido, en los últimos días apareció otro nombre en el sonajero del Pacto Histórico, el senador Paulino Riascos, quien ha asegurado que él tiene igual derecho que López para aspirar a ese cargo y que además su designación no se ha hecho de manera formal por la bancada de esa coalición.

Semana conoció algunos chats de la bancada de Pacto Histórico, donde la mayoría de congresistas se opone a que Paulino Riascos se postule a la presidencia del Senado, pues temen que divida los votos y termine sepultando la aspiración de López.

Este próximo martes, 6 de junio, se tiene pensado escoger el candidato a la presidencia del Senado que postulará la bancada. En las últimas horas, Semana reveló cómo esta selección ha estado llena de insultos y hasta amenazas.

Esta pelea habría empezado desde el momento en que Riascos oficializó públicamente su aspiración por la presidencia del Senado. Fue la senadora Piedad Córdoba que mandó al grupo de WhatsApp de la bancada el trino de Riascos que decía: “Me mantengo firme en mi aspiración a la presidencia del senado interina. Soy unidad; soy paz; soy garantía”.

En respuesta, la senadora María José Pizarro, quien ha mostrado su apoyo a la candidatura de López, dijo: “Definitivamente, no hay derecho”.

El senador Riascos le respondió: “Exijo respeto porque yo sí tengo derecho”, quien luego fue expulsado del grupo tras la pelea.

Ante esto, Pizarro había escrito otro mensaje en el grupo de WhatsApp, pero lo borró inmediatamente. “¿Por qué borra?”, preguntó Riascos. “Hemos priorizado el proyecto político por encima de nuestras aspiraciones personales en función de la unidad y de enviar un mensaje precisamente en ese sentido. Y Paulino, con respeto, no entiendo tu mensaje y menos la insistencia en dividir, en no dirimir nuestras diferencias en lo privado, de trasladar todo a lo público”, añadió el senador Pizarro.

“Yo no aspiro a todo. La que aspira a todo es usted, senadora Pizarro. Yo, con todo respeto, le pido que me respeten mi derecho. Esa frase de ‘no hay derecho’ me duele en el alma. La que se beneficia de todo es usted, quien se cree superior a todo el mundo y vive dando órdenes. Ahí hay gente con mucha experiencia y usted se pasa por encima. Y, además, ya tenemos que elegirla vicepresidenta. ¿Qué más quiere?”, así fue la contundente respuesta de Riascos.

Por su parte, la senadora de la bancada del Pacto, Aída Avella, escribió: “Grave, grave”.

A lo que Riascos continuó: “Yo dejo aquí, si al menos me eliminan durante la elección, como debe ser, es en derecho. Voten por quien consideren. Esa es la democracia”.

De acuerdo con Semana, se había presentado otra pelea en el mismo grupo de WhatsApp porque el senador Riascos denunció por ese medio que la senadora Pizarro había pedido a varios de sus compañeros llevarlo al Comité de Ética del Pacto Histórico.

De acuerdo con que él denunció, esto era para poder abrirle un proceso disciplinario, ya que él se había postulado a la presidencia del Senado. De hecho, según Riascos, Pizarro buscó desde un comienzo sacarlo del chat de la bancada.

En otro chat revelado por Semana, Riascos escribió: “De acuerdo con las últimas acciones que ha propuesto la senadora María José Pizarro en mi contra, me voy a asesorar también y voy a ponerle su demanda. También pediré medidas cautelares. Yo soy jefe de partido y lo mínimo que he pedido es respeto e igualdad de condiciones (...) Me mamé de sus atropellos, voy a denunciarla. Yo no soy traidor. Voy de frente”.

A lo que Pizarro contestó: “Con la excusa de todos los compañeros y compañeras, prefiero retirarme de este espacio hasta que esta situación no sea aclarada”.

Sobre ese mensaje, el senador Riascos le recalcó que la iba a denunciar: “Y como no voy a discutir contigo, me enteré de tu propuesta en mi contra. Por eso, voy a denunciar. Por eso me he apartado de la decisión que tomaron algunos, pero respeten mi decisión. Yo no soy cualquiera aquí. Yo traje mi personería jurídica y el amparo presupuestal para que propongas hasta sacarme del chat. Sea seria, senadora. Voy a poner mi denuncia y se lo dejo claro”.

El otro aspirante a la presidencia del Senado, Alexander López, apareció en el grupo y le dijo a Riascos: “Inaceptable la amenaza del senador Paulino contra nuestra compañera María José, quien no ha proferido ninguna acusación contra él, la acusación del senador es totalmente infundada. Todo nuestro respaldo, María José”.

A lo que Riascos respondió: “Senador Alexander López, le pido respeto. Yo no estoy amenazando a nadie. Haga el favor y respeta, viejo. Yo no me voy a dejar amedrentar ni maltratar de nadie”.

Por su lado, la senadora Isabel Cristina Zuleta le dijo a Riascos que él era una “vergüenza” para el Pacto Histórico. “Yo también estoy cansada de esta grosería y falta de respeto. ¿Usted cree que todos nos tenemos que aguantar lo que a usted se le dé la gana de hacernos, a la bandada y al Gobierno? ¿Qué insulte y amenace a toda la bancada? Coja oficio, que usted es una vergüenza para esta bancada”, le dijo.

Y añadió: “Usted –Riascos– se deja usar por la derecha como a ellos les convenga y ni se da cuenta. Se deja manipular por la derecha y cree que es por usted y no por hacerle daño a nuestro proyecto político”.

Por último, según se evidencia en el chat, la senadora Zuleta dijo: “Ya es suficiente. Les solicito a los demás compañeros y compañeras que tengamos un espacio de comunicación con respeto entre quienes queremos construir”.

Por su lado, la senadora Avella solicitó una reunión de bancada urgente.

De hecho, el pasado 22 de mayo, Isabel Cristina Zuleta también pidió una reunión en la oficina de la vicepresidencia de la Sección Quinta. “En relación con lo que está sucediendo con el compañero Paulino Riascos se exploran las vías jurídicas y para ello quedó encargado de revisar con sus abogados el compañero Alexander López”.

De acuerdo con Semana, esto significa que la bancada del Pacto Histórico tiene pensado acudir hasta las vías judiciales para evitar la postulación del senador Paulino Riascos a la presidencia del Senado.

“¿Qué es lo que le está pasando conmigo, Isabel? Ya voy a compartirles a mis abogados también lo que planteas aquí. ¿Qué es lo que pretendes conmigo? Yo creo que es a mí al que me va a tocar denunciarla a usted, compañera, para evitar malos entendidos”, reaccionó Riascos.

A esto, Zuleta le preguntó al senador del partido Alianza Democrática Amplia ADA: “¿Considera usted que esta bancada está para que usted pase por encima de las decisiones colectivas?”. A lo que Riascos respondió: “Mi bancada se llama ADA y soy del Pacto Histórico (...) Mañana me da látigo porque la credencial suya vale más que la mía”.

En el chat, quedó registrado que Zuleta le aseguró a Riascos que ganará “la presidencia del Senado que representa a nuestra bancada”. Refiriéndose al senador que apoyan, Alexander López.

Esta gran pelea inició el 11 de mayo y terminó el 31 del mismo mes, según Semana, y terminó en la salida de Riascos del chat de la bancada.

Por ahora se piensa que Riascos postulará su nombre el próximo martes, 6 de junio. Cabe mencionar que Riascos, en diálogo con Semana, reveló que López le había preguntado si “al fin” iba a aspirar por la presidencia del Senado. “Yo le respondí que claro. Y me dijo: ‘Hágale, para derrotarlo’”.