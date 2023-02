Vía Twitter: viceministra de Empleo y Pensiones confirmó su renuncia al cargo

Se confirmó a través del Ministerio de Trabajo este viernes la renuncia de la viceministra de empleo y pensiones, Flor Esther Salazar. Su salida ya fue confirmada vía Twitter, y esta se suma a la de la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, quien dejó el cargo en medio de una polémica con la ministra Irene Vélez.

La carta a la ministra no presenta motivos específicos, solo menciona en una de las partes: “agradezco la confianza por parte suya y del presidente Gustavo Petro, estaré presta hacer entrega del cargo a quien usted indique”.

Se veía venir

Esta renuncia no fue muy sorpresiva para algunos; iba tomando forma conforme los días, pues en una anterior ocasión la viceministra Salazar habría notificado que no tenía aún equipo y que éste era urgente ya qué la reforma pensional no daba espera al ser una prioridad en la agenda del Gobierno.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, viene adelantando proyectos para una reforma pensional y laboral, que de acuerdo a lo que se ha dicho el presidente espera que sea presentada el 16 de marzo.

Su formación

La viceministra es doctora y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Antes de vincularse al ministerio se desempeñaba como directora del área de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Siga leyendo: Ahora 'verdes' y petristas se tomaron con clientelismo y burocracia el Sena Santander: sindicato