Video: Así fue el agarrón entre el senador 'Jota Pe' Hernández y Roy Barreras

La reforma política que presentó el Ministerio del Interior, en cabeza de Alfonso Prada, continúa generando polémica al interior del Capitolio Nacional.

Así quedó evidenciado el pasado martes en medio de la discusión en el Senado, cuando el senador de la Alianza Verde, 'Jota Pe' Hernández, cuestionó férreamente el artículo que busca acabar por dos periodos las listas abiertas y de voto preferente. Es decir, que solo funcionen las listas cerradas y a modo cremallera como las que utilizó el Pacto Histórico y la Liga de Gobernantes Anticorrupción en Santander.

"Por eso yo hoy contradigo al senador Roy Barreras. Me parece impresionante que venga a decir que vamos a combatir la corrupción y no es así", cuestionó el senador Hernández, afirmando que en las listas abiertas de la Alianza Verde también se logró elegir un buen número de mujeres para Cámara de Representantes y Senado.

Acto seguido, el senador criticó que "sigan engañando" a los colombianos. "Nunca, un congresista como yo, que no sea manipulable, va a llegar a una lista cerrada. Porque al cacique del partido le va a convenir el que le pague o el que sea manipulable".

En medio de su intervención, el senador santandereano dijo sentirse sorprendido por ver al presidente del Senado, Roy Barreras, recorriendo las bancadas del Congreso con el fin de hacer un posible lobby para que la reforma política sea aprobada.

La respuesta de Barreras

Acto seguido, el presidente del Senado, Roy Barreras, respondió a los duros cuestionamientos hechos por el senador Hernández.

"Aquí hay partidos políticos serios que han hecho historia, que usted no tiene. Yo no puedo tolerar que usted señale a estos partidos como "perritos". Usted está acostumbrado a insultar a los congresistas. No se lo tolero sin réplica. Ese es su éxito, insultar sin proponer", dijo el senador del Pacto Histórico, quien ha sido considerado la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Capitolio Nacional.

Pago por avales

Uno de los artículos del proyecto de reforma política que más ha generado polémica, es el que busca establecer las listas cerradas para dos periodos electorales a partir de 2026 y que pasó el debate del pasado martes.

Este artículo ha sido muy criticado desde diferentes sectores. Y es que mientras el Pacto Histórico, hoy bancada mayoritaria en el Capitolio Nacional, defiende esa iniciativa, senadores como 'Jota Pe' Hernández no la apoyan argumentando que sin listas abiertas, de voto preferente, se abre la puerta para que se pague por renglones en las planchas cerradas, tal y como ocurrió con el listado que presentó la Liga de Gobernantes Anticorrupción en Santander.

Cabe recordar que en 2021, cuando se estaban configurando las listas para aspirar a la Cámara de Representantes, Vanguardia denunció que el movimiento de Rodolfo Hernández cobró hasta $400 millones por cada renglón.

Según dijo en su momento el exalcalde de Bucaramanga, cada candidato pagó una alta suma de dinero para cubrir los gastos de campaña.

Es así como la entonces candidata Erika Tatiana Sánchez, muy cercana al exgobernador condenado Mario Camacho Prada, pagó esa suma de dinero y logró, gracias a los votos, una curul en la Cámara de Representantes. Lo mismo hicieron los otros seis candidatos de la Liga.

Las críticas a ese artículo han sido varias. Primero porque, según algunos sectores, se abre la puerta para el pago de puestos. Segundo porque los líderes de las colectividades se verán obligados a poner en los primeros renglones a personas con reconocimiento para alcanzar el umbral. Y tercero porque se pueden incluir a personajes políticos con fuertes cuestionamientos o condenas que llegarán al Capitolio Nacional por tener la 'bendición' de un cacique electoral.