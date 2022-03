Video: Concejal de Bucaramanga agrede verbalmente a funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga

Según el Concejal, el asesor TIC del municipio no “tiene las pelotas”, para asistir al debate en el que los concejales de la oposición tenían un cuestionario por el controvertido proyecto de telegestión de la administración de Juan Carlos Cárdenas para el alumbrado público de la ciudad, que en su primera etapa contempla invertir $14 mil millones.

“Ese que se ve en la foto en su oficina mientras se adelanta este debate es Edson Gómez, asesor TIC de la Alcaldía y desde aquí quiero mandarle un saludo porque usted es un irresponsable. Usted es un sinvergüenza con la ciudad. Usted es un corrupto con la ciudad. Usted es un torcido con la ciudad. No tiene los pantalones ni las hormonas de venir aquí al cabildo municipal a entregarle cuentas al municipio. A entregarle cuentas al concejo municipal de todo el desastre que es el alumbrado público. Le digo que usted no tiene pelotas, tiene es hormonas y si no vino aquí es porque no las tiene”, señaló el concejal Sanabria en su intervención ante la plenaria del Concejo.

Sin responsabilidad

Por su parte, el funcionario agredido por el concejal Sanabria aseguró que no asistió al debate, toda vez que desde noviembre del 2021 no está encargado de la oficina TIC de la Alcaldía.

“La sesión en el Concejo fue rendición de informe de gestión de la oficina TIC del 2021. Desde el 30 de noviembre, el Asesor encargado de toda la gestión TIC de la Alcaldía de Bucaramanga es Wilfredo Gómez, quien es el asesor responsable y fue citado formalmente por el concejo. Cuando yo he sido citado, he asistido”, indicó Edson Gómez.

Así mismo, el asesor de despacho aseguró que los ataques del Concejal en contra del proyecto de telegestión de la Alcaldía son falsos.

“Lo que menciona el concejal Antonio es falso. Que pruebe algo de lo que dijo. Suministra o tergiversa la información a la ciudadanía de frente a pesar de que tiene acceso a toda la información como cualquier ciudadano frente a los proyectos de la alcaldía”, agregó Gómez.