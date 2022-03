Video confirma participación de funcionarios de la Alcaldía de Floridablanca en campañas políticas

El secretario del Interior de la Alcaldía de Floridablanca, Jaime Ordóñez, participó activamente en el cierre de campaña de los candidatos al Congreso por el partido Liberal: Jaime Durán y Álvaro Rueda.

Así quedó evidenciado en un video grabado por uno de los participantes en la reunión política que se llevó a cabo el pasado viernes en el cierre de campaña de Rueda y Durán.

En la grabación se observa al Secretario del Interior coordinando la reunión política, organizando la ubicación de los invitados e incluso es el encargado de darle la bienvenida al candidato, Jaime Durán quien busca su reelección en el Senado de la República.

La actuación de Jaime Ordóñez, confirma la participación activa de la administración de Miguel Ángel Moreno en favor de los candidatos al Congreso, Jaime Durán y Álvaro Rueda, como lo han denunciado contratistas y líderes comunales.

Maquinaria a toda marcha

Luego de haber roto todas las relaciones con su expadrino político, Miguel Ángel Moreno creó una nueva alianza electoral con el senador liberal, Jaime Durán y decidió poner en marcha toda la maquinaria de la administración municipal en Floridablanca para promover la candidatura a la Cámara de Representantes, de su exasesor de despacho y amigo personal, Álvaro Rueda.

Según varias denuncias de contratistas y líderes comunales de ese municipio del área metropolitana, desde que se formalizó la candidatura de Rueda Caballero, comenzó la presión por parte de los altos mandos del gabinete florideño para promover sí o sí la candidatura legislativa del exdirector del Banco Inmobiliario.

“Desde el despacho del Alcalde llegó la orden de votar por Álvaro Rueda o no habría renovación de los contratos. Además tenemos que diligenciar un formulario con la información de al menos 40 personas que voten por Rueda o no nos renovarían los contratos”, indicó uno de las fuentes que no quiso revelar su identidad para proteger su trabajo.

Pero la maquinaria de Moreno no solo se basa en la presión a contratistas y funcionarios, sino que también se extiende a los líderes comunales de los diferentes barrios de Floridablanca.

Así lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación, Yulieth Liliana Cabrera, integrante de la Junta de Acción Comunal de Altos de Villabel, en Floridablanca, quien advirtió supuestamente estar siendo víctima de constreñimiento por parte Silvia Carolina Rueda, presidenta de la mencionada junta de acción comunal para votar por el aspirante a la Cámara, Álvaro Rueda.

Según la denuncia, Silvia Carolina Rueda habría pedido la salida de Yulieth Cabrera de la Junta de Acción Comunal, toda vez que esta última estaba apoyando la candidatura de Héctor Mantilla y no de Álvaro Rueda como habían acordado con el alcalde, Miguel Ángel Moreno.

En su denuncia presentada en la Fiscalía, Cabrera anexó el audio de whatsapp donde justamente la presidenta de la Junta de Acción Comunal le reprocha a la denunciante por incumplir con los acuerdos con la Alcaldía para respaldar a Álvaro Rueda.

Sin respuesta

Esta redacción intentó comunicarse con, Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Floridablanca, pero no ha habido respuesta alguna por parte del funcionario público.