Video: en Bucaramanga cura aprovechó misa para hacer campaña y bendecircandidaturas

Gran polémica ha causado la actuación del padre Javier Prada, (conocido por sus feligreses gracias a sus exorcismos), quien antes de terminar la eucaristía decidió aprovechar la liturgia para hacer campaña política promoviendo y bendiciendo su candidatura a la Asamblea de Santander, la aspiración de Milton Villamizar a la Alcaldía de Floridablanca, y la de Felipe Rodríguez, candidato al Concejo de Bucaramanga. Todos, por el Centro Democrático.

El primero en ser llamado al púlpito fue el aspirante a la Alcaldía de Floridablanca, Milton Villamizar, a quien bendijo con “cielos abiertos” para que sea el próximo mandatario de los florideños.

“Doctor Milton reciba en esta tarde la unción, bendice sus manos, bendice este proyecto tan maravilloso para Floridablanca, llénalo de valor. Bendice su casa a su familia y declaramos sobre él cielos abiertos de bendición para su campaña y la victoria, en el nombre del señor. Amén”, señaló el cura Prada.

El aspirante a la Alcaldía de Floridablanca es hermano del exsenador Alirio Villamizar, condeando por el carrusel de las notarías y tío del actual representante del uribismo por Santander, Óscar Villamizar.

Así mismo, el líder religioso le impuso manos al aspirante al Concejo de Bucaramanga, Hugo Felipe Rodríguez, por el Centro Democrático a quien señaló como el representante de la iglesia ante el cabildo municipal.

“Amado Jesús te pedimos en esta tarde: que derrames sobre él sobre su corazón, sobre su vida, sobre su familia, la presencia del altísimo para que le conceda señor esa gran victoria en el concejo de Bucaramanga, que sea un representante tuyo, que represente a la iglesia, que represente esta parroquia, que represente a cada familia presente en ese lugar”, agregó el padre Javier Prada.

Además, el sacerdote aprovechó la liturgia para anunciar su candidatura a la Asamblea de Santander por el uribismo.

“Que me acompañen, el señor durante algunos meses me ha llamado a servirle de una forma más fuerte para cambiar esto, cada día hay más pobreza, cada día hay más dificultades y quiero que me acompañen, que no me vayan a dejar solo. Hoy quiero hacer pública la campaña a la Asamblea del departamento de Santander”, concluyó Prada.

El padre Prada aseguró que continuará liderando los encuentros religiosos continuando con su labor como párroco.