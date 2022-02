Video: “La política en Santander ha estado dominada por los clanes”: Juan Manuel Galán

¿Cómo van los recorridos a nivel nacional?

Nos ha ido muy bien. Empezamos por la periferia de Colombia, en Río Sucio, Chocó, de donde es una de nuestras candidatas al Senado, Yolanda Perea, que es una lideresa que fue víctima de las Farc y es una mujer que nos inspira.

¿Y cómo le ha ido en Santander?

Muy bien, porque en los recorridos que hemos hecho por todos estos territorios hemos hablado con la gente. Ha sido un intercambio directo. Porque hemos querido hacer algo distinto a la política, porque hoy en día los políticos aparecen en campaña, recogen los votos, se van y echan un discurso desde una tarima, la gente se limita a aplaudir y se van. Lo que quiere la gente es ser escuchada, reconocida, poder expresar su dolor, su rabia, poder expresar su frustración, su falta de credibilidad frente a la situación que vive el país.

¿Cómo cree que está en este momento el Nuevo Liberalismo?

Tuvimos muy poco tiempo para organizarnos y armar unas listas al Congreso, porque la apuesta de quienes se oponían a que el Nuevo Liberalismo recuperara su personería jurídica era dilatar el proceso, que llegáramos a la fecha de inscripción sin listas. Por eso, hay que hacer aquí un mea culpa a los santandereanos, porque no logramos tener una lista a la Cámara de Representantes por Santander. Pero logramos tener un candidato al Senado, que es Ernesto Macías, el bueno, que está representando a la región de Barrancabermeja y del Magdalena Medio, y esperamos para las próximas elecciones regionales que todos los municipios tengan candidatos del Nuevo Liberalismo a los concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones. Vinimos a Santander a poner la cara y a explicar por qué no fue posible tener una lista a la Cámara. Para nosotros Santander es importantísimo por la cercanía de la familia.

¿Les fue más fácil crear una lista al Senado con más de 20 candidatos?

Nos concentramos en la estrategia del Senado porque encontramos una serie de personas muy valiosas que cualquier lista de otros partidos nunca habría podido llegar. Nuestra cabeza de lista, Mabel Lara, defiende causas de liderazgo social en la región. Tenemos a Carlos Negret, el mejor defensor del pueblo que hemos tenido en Colombia. Está Sandra Borda, la académica, Yolanda Perea, Guillermo Pérez, Angélica Martínez, mi hermano Carlos Fernando Galán que está de sexto en la lista. El tiempo fue muy corto para haber hecho un proceso responsable, riguroso como lo queríamos hacer en Santander, en la selección de los candidatos para la Cámara

Pero ustedes sí empezaron a hacer la lista de la región

Sí. Hicimos el ejercicio en todas las regiones y en algunas sí se pudo dar en el tiempo récord que tuvimos. Es una lástima que en Santander no se logró. Pero nosotros vamos a resarcir esa ausencia de candidatos a la Cámara por el departamento de Santander en las próximas elecciones regionales.

¿Cómo recuperar la confianza política en Santander?

Cumpliendo las promesas y diciendo la verdad, porque si algo ha caracterizado la política últimamente es que se ha vuelto una farsa, una mentira. Entendemos ese escepticismo, esa decepción que siente el pueblo porque además la política en Santander ha estado dominada por clanes familiares regionales que han incurrido en compra de votos, se han aliado con el paramilitarismo, narcotráfico y se han apoderado de la contratación pública. Es hora de que Santander recupere la memoria histórica de orgullo, de heroísmo, de integridad en el ejercicio de la política. Por eso para nosotros es importante clavar la bandera aquí del Nuevo Liberalismo.

¿A qué clanes se refiere?

Son clanes que todo el mundo conoce, que han estado gobernando Santander y han estado en el Congreso rotándose las curules en diferentes partidos. No tienen ninguna diferencia ideológica y todos incurren en las mismas prácticas de compra de votos, de corrupción, de alianzas con el paramilitarismo.

Puntualmente, ¿a quiénes se refiere?

La justicia lo ha venido investigando. Por ejemplo el Clan de los Aguilar ha estado en el poder dominando. Hay judicializados varios miembros del clan empezando por el gran jefe, el coronel (r) Hugo Aguilar, que ha estado vinculado con el paramilitarismo y que lo cogieron manejando un carro de gama alta alegando que no tenía plata para reparar a sus víctimas. Ese y otros deben darle la cara al país.

¿Hay maquinarias en la Centro Esperanza, como ha dicho Ingrid Betancourt?

Lo que hemos dicho es que la coalición debe representar una esperanza de transformación en la forma de hacer política, de no aliarse con las estructuras ligadas al narcotráfico o la corrupción. Hay políticos que hemos decido defender los valores y los principios en la defensa de lo público y del bien común. Quien reciba apoyos de las maquinarias debe responder ante la coalición y ante el país. Si Alejandro Gaviria ha recibido esos apoyos le tiene que poner la cara al país y responder porque no todo en la política se vale.

¿Cuál ha sido el principal problema que ha detectado en el departamento?

Santander debe recuperar primero su dignidad, su orgullo, el de José Antonio Galán en Charalá.

Hay que recuperar la verdad. Esta es una tierra de trabajadores honestos. Quizá la gente más trabajadora de Colombia es la santandereana que siempre prospera, pero que tiene una clase política que le ha impuesto un régimen de corrupción, de compra de votos, de alianzas con grupos criminales que hacen que la política no sirva para solucionar las grandes problemáticas.

No hemos resuelto la conectividad con García Rovira, la vía Los Curos-Málaga sigue teniendo una cantidad de problemas, la vía Duitama-Charalá.

¿Cuál es su postura frente al fracking en el Magdalena Medio?

Hablando de la verdad, hay que hablar también de la ciencia, que debe estar por encima de la política. Yo no he visto estudios que muestren con contundencia que el fracking no cause un daño ambiental. Por eso nosotros nos oponemos mientras no haya una evidencia contundente que demuestre que se puede poner en práctica sin poner en riesgo los recursos naturales. Lo mismo pasará con la explotación minera en el Páramo de Santurbán.

¿Cuáles son sus propuestas por Santander?

La primera, es el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación que vamos a crear en Barrancabermeja para estudiar la biodiversidad. Ahí se puede generar empleo para jóvenes. Vamos a tener una revolución de las vías terciarias con alianzas publicoprivadas, porque han sido presas de los políticos, de los corruptos. Vamos a acelerar el registro de la tierra de los campesinos, a los pequeños productores para que trabajen la tierra. Vamos a desarrollar para las mujeres y los jóvenes una política que permita que las mujeres cuidadoras que tienen niños a su cargo, puedan tener guarderías públicas.