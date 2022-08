Video: La razón por la que un hijo de Petro no pudo asistir a su posesión como Presidente

En un video publicado por una de las hijas del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, Andrés, quien es refugiado en Canadá desde 2019, confirmó que no fue posible asistir al acto de posesión del pasado 7 de agosto debido a que no puede volver a su país natal hasta no tener la ciudadanía o residencia permanente del país de acogida.

Además, explicó: "Intenté por varios medios tener un permiso especial por parte de Canadá, pero hicimos las diligencias muy tarde y no hubo tiempo para viajar a Colombia".

Finalmente dijo que si bien fue un momento especial tanto para el país como para su familia, se arrepiente de no haber estado presente ya que habría tenido la oportunidad de ver a sus hermanos, que hoy viven en diferentes partes del mundo. "Es muy difícil que algo así se vuelva a repetir", dijo conmovido en el video.

El segundo hijo de Petro, de 28 años, vio la posesión a través de una pantalla, y aseguró que fue "un momento bastante agridulce, ya que se recordó un poco la historia de violencia del país".

Andrés Petro reside en Canadá tras recibir amenazas de muerte, hostigamientos e incluso un intento de ataque en 2011 cuando estudiaba en la Universidad de Los Andes de Bogotá, por lo que pidió asilo para continuar sus estudios.