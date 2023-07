Video: La respuesta de Horacio José Serpa a quienes dicen que no conoce Bucaramanga

En medio de una reunión y ante decenas de personas, el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa, respondió a quienes le han dicho que no conoce la ciudad y a quienes lo han calificado como "extranjero".

"Hay una gente diciendo que no tengo nada que ver con esta ciudad. Que soy un forastero. Un extranjero y que no he tenido nada que ver con Bucaramanga. A esas personas les tengo que decir que yo no elijo donde nazco, pero sí elijo dónde lucho y en dónde me la juego", dijo el aspirante del Partido Liberal mientras los asistentes lo aplaudían.

En medio de su discurso Serpa reconoció que el reto para llegar a la Alcaldía de Bucaramanga no es fácil, pero también sostuvo que no será imposible.

"Yo soy el más consciente que el reto no es fácil. Y tengo los pies en la tierra y no me estoy llevando por el canto de los pajaritos. Hay que trabajar. Hay que escuchar. Claro que está peleada. No es nada fácil, pero podemos construir un equipo grande", dijo el militante 'rojo'.

Hace algunos días el expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, decidió entregarle el aval de su colectividad al exsenador Horacio José Serpa para su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga.