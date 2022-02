Video: Las conversaciones de los testigos para no involucrar a Richard Aguilar en caso de corrupción

En un video, que hace parte de las pruebas obtenidas por la Fiscalía en el proceso por la presunta red de corrupción en la administración de Richard Aguilar Villa, Claudia Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura departamental, y Lenin Pardo, excontratista de la Gobernación, principales testigos en contra del exgobernador de Santander, hablan sobre qué beneficios tendrían si se niegan a involucrar a Richard Aguilar en los hechos de corrupción que hoy se investigan.

En la conversación, que habría tenido lugar en marzo de 2019, participa también Julián Jaramillo Díaz, exasesor de despacho en temas de contratación en la administración Aguilar, quien en este diálogo asegura que cuenta con el dinero que sería entregado a la pareja para evitar que contaran la verdad a la justicia sobre los contratos investigados.

Jaramillo, quien ha sido señalado por los esposos como el enlace en la supuesta red de corrupción le asegura a la pareja que varias personas aportarían económicamente, entre ellos el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros.

Además, en el video, Jaramillo le aseguró a la pareja que se reunió con un fiscal para conocer detalles del que sería el preacuerdo. Edwin Ballesteros manifestó que, por sus obligaciones de reserva en el proceso, no se referirá por ahora a estos temas.

La conversación

Estos son apartes de la discusión que la pareja de esposos tiene con Jaramillo. En ella se expone la preocupación de Toledo y Lenin y la intermediación de Jaramillo entre los esposos y Aguilar y Ballesteros.

Se refieren también a que una noticia publicada en un medio de comunicación nacional, en enero de 2019, sobre los aprietos en los que resultaría el senador Richard Aguilar por investigación a una exsubalterna, aceleró la consecución de los recursos para los esposos.

Claudia Toledo: Por eso Julián, un preacuerdo. Nosotros no hemos decidido nada. Un preacuerdo. Usted viene a decirnos lo que nos ha venido a decir siempre, que la plata está.

Julián Jaramillo: No con tanta certeza. O sea, antes ‘que estaba esto’, ‘que estaba cosita aquí’. Ahora sí puedo decirlo con certeza. Está. Porque es que cuando yo le decía a Lennin que la noticia de El Tiempo, esa misma noche era para cosas buenas, sí. Ahí sí todo el mundo apareció. Ahí sí realmente ‘no, cómo hijueputas’, no venga, muestre esto, tome esto. Ahí sí se volvió líquida. Antes era que el otro iba a poner esto, que el otro iba a poner una arveja, que el otro iba a poner una lenteja. Ahorita sí ya.

Lenin Pardo: Por ejemplo, pregunto yo ¿Edwin (Ballesteros) apareció?

Julián Jaramillo: (Ininteligible)... Desde antes de ayer están: si aquí, aquí, está allá en El Cacique. Le dije: ya salí de la reunión. No me contestó. Ya cuando yo iba llegando a la portería de la casa, ‘ya, veámonos ya’. Esta mañana, que a las 7:00 de la mañana, yo le dije, ‘no marica, no puedo, debo sacar al niño’. O sea, estamos en eso. Si quiere saber la verdad, él tiene que aportar y le vamos a pedir. Eso sí me ha estado llamando muchísimas veces. O sea, pero yo no quiero venir a decirles detalles, quiero venir a decirle todo completo está.

Después de asegurar que el Representante a la Cámara por el Centro Democrático tiene el deber de aportar dinero al total que se le daría a la pareja, Jaramillo afirmó que quien ha estado muy pendiente del caso es Richard Aguilar. Esto, para los investigadores, confirma la intermediación de Jaramillo.

Julián Jaramillo: Uno que sí está como una hijueputa ladilla es Richard (Aguilar). Eso sí, mañana, tarde y noche. Total. O sea, tin tin tin tin, encima. ¿Y le digo la verdad? Me agarré con Mejía.

Claudia Toledo: Perdón, pero ¿Richard qué? Ahora solo habla de la plata, de que la plata. Y preocupado porque la plata la reúnan para traérnosla. ¿Y el resto, y nosotros qué? O sea, ¿él qué dice? Vamos y devolvemos la plata ¿Y qué?

Julián Jaramillo: Hay una cosa que siempre le ha dicho Ricardo, que la plata no es todo. Que tienen que garantizarle el subrogado. (...) Los dos tienen que estar en la misma medida con su permiso de trabajo con toda esa cuestión. Incluso yo he sido muy sincero, se habla de que ellos deben recibir algo mensual, que unos compromisos como una manutención mensual por el tiempo que ustedes vivan la situación. Eso también se ha hablado, en el tintero. No te puedo decir que eso ya está, lo de devolver ya está con la indexación.

Jaramillo Díaz, quien sería el líder de un grupo de apoyo encargado de direccionar la contratación de la Gobernación de Santander en la administración Aguilar Villa, aseguró a la pareja que tiene conocimiento sobre los pormenores del preacuerdo porque se reunió con un fiscal.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el Ricardo al que hace mención Jaramillo sería Ricardo Villamizar, hermano de un fiscal.

Toledo reiteró en la conversación, que si no hay garantías no pueden ir a un preacuerdo.

En este punto Jaramillo mencionó a Mauricio Mejía Abello, exsecretario de Infraestructura de Didier Tavera, quien estaría enterado de todo el proceso de los esposos y además tendría conocimiento extra sobre el preacuerdo.

Julián Jaramillo: (Mauricio) Mejía está enterado de cosas. Ayer me contó cosas que yo ni siquiera sabía. (...) Y hablé con él, y él me contaba que supuestamente uno de los dos tiene dos años y el otro tiene presentaciones con permiso de trabajo. Eso me dijo Mejía anoche.

Claudia Toledo: ¿Por qué? No tenemos ni siquiera juez.

Julián Jaramillo: No, es que en el momento del preacuerdo el juez decide esa vaina.

Lennin Pardo: Pero ellos cómo saben...

Julián Jaramillo: Que se lo dijo el hermano en una llamada.

Claudia Toledo: ¿El hermano de Mauricio se lo dijo a Mauricio, que uno de los dos tenía dos años en dónde?

Julián Jaramillo: En domiciliaria (...)

Claudia Toledo: ¿Y quién nos asegura que es domiciliaria?

Julián Jaramillo: Hay un preacuerdo. Es que, si no, no preacuerdan, Claudia.

En otro momento de la conversación, Jaramillo vuelve a realizar su papel de intermediario para decirle a los esposos que pongan una condición, al parecer, para evitar hablar con la justicia. Les repite que el dinero acordado ya está y serían $2.800 millones.

Pero yo, vuelvo y repito, que no sea la excusa que la plata no está, porque la plata sí está. Eso sí ya me cabe la responsabilidad a mí que sí estuvo. Sí estuvo.

Claudia Toledo: Bueno, ¿hoy qué es? Lunes. Si nosotros le dijéramos el viernes tiene que estar la plata lista, ¿qué hay?

Julián Jaramillo: 2.8

Al final del video, Lenin Pardo reiteró a Julián Jaramillo sobre la importancia de que el preacuerdo los cobije a él y a su esposa por igual y que, al parecer, solo están interesados en tener prisión domiciliaria

El proceso

Según la investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la celebración de por lo menos cuatro contratos de infraestructura que se adjudicaron y desarrollaron en la administración de Richard Aguilar Villa, el exgobernador habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación favorecer y entregar dichos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Aguilar Villa está bajo la lupa de la Corte Suprema, debido a las declaraciones entregadas por la pareja de esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo (exsecretaria de Infraestructura departamental y excontratista de la Gobernación), quienes señalan al exsenador de Cambio Radical de haber ordenado el direccionamiento de los contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga, por valor de $23 mil millones; la adjudicación del Corredor vial San Gil- Charalá–Límites, contrato por más de $185 mil millones, y el corredor vial Agroforestal, por $147 mil millones, así como las obras del Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por valor de $113 mil millones.

El entramado de corrupción enreda también a Edwin Ballesteros por presuntas irregularidades contractuales realizadas cuando se desempeñó como gerente de la Esant en el gobierno de Richard Aguilar.