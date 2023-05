Video: Lo que se sabe de la disputa en el Partido Liberal para escoger candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Tras el revuelo político suscitado por las encuestas internas y la carta de los concejales de la bancada liberal en Bucaramanga, el senador Miguel Ángel Pinto aclaró que el partido aún no tiene definido quién será su candidato único para la Alcaldía en las elecciones del mes de octubre.

Según el congresista santandereano, aún falta la evaluación con las directivas nacionales del partido para revisar la hoja de vida de cada uno precandidatos ‘rojos’ para decidir si tendrán aspirante único o si irán nuevamente en coalición.

Tenemos que sentarnos el presidente Gaviria, Álvaro Rueda, Jaime (Durán) y yo, para analizar las virtudes de los candidatos que son liberales en primera instancia, para poder definir si hay algún candidato de los que hoy están haciendo esas precandidaturas tienen como representar al partido en la ciudad y el departamento, o sino entrar a hacer acuerdos con diferentes sectores. Esa reunión no la hemos hecho, nosotros no nos hemos sentado”, indicó Miguel Ángel Pinto.

Del mismo modo, el senador Liberal señaló que el próximo candidato de la colectividad a la Alcaldía debe cumplir con ciertos requisitos mínimos como: conocer la ciudad, tener liderazgo y buenas relaciones con el Gobierno Nacional.

“Hoy hay más de 20 candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga, pero como dijo alguna vez Rodolfo González García: todos son muy buenos muchachos, pero del puente de Barbosa para allá no los conoce nadie. El candidato tiene que tener ese tema de relaciones, hay que mirar quién es capaz de liderar ese proceso. Yo no tengo candidato. Mi sector político, la gente que me acompaña tampoco, estoy abierto en el tema del debate a escucharlos, pero tampoco queremos que Bucaramanga continúe en el rumbo que hoy tiene de elegir alcaldes que no conozcan la ciudad”, agregó Pinto.

Sobre la carta enviada por los concejales de la bancada solicitando el aval del partido al exsenador, Horacio José Serpa como el candidato único a la Alcaldía, el congresista liberal reconoció la importancia de la misiva pero insistió en que la decisión final del aval solo le corresponderá al expresidente, César Gaviria, director nacional de la colectividad.