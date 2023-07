Video: Presidente Petro no llegó a su primera cita en Bucaramanga

"El Presidente ya no asiste al primer evento, llega directamente al Gobierno Escucha. El evento de Policía lo va a liderar el Director de la Policía, General William René Salamanca", indicaron desde prensa.

Sin embargo, a las 11:30 de la mañana Presidencia le confirmó a los periodistas que el mandatario no iba a participar del evento.

El evento no arrancaba mientras se confirmaba si Petro iba o no a asistir.

El evento arrancó dos horas después de lo planeado, después de la cancelación de la presencia del mandatario.

Se espera que Petro sí participe de un diálogo con los ciudadanos de Bucaramanga, planeado para la tarde de este viernes en el Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez.

A Gustavo Petro le llueven las críticas por sus constantes incumplimientos y retrasos. Sus apariciones, aunque son planeadas y anunciadas con antelación, suelen ser canceladas incluso horas después de que esté planeada su presencia.

Pero el desplante más grande aún está por ocurrir. Resulta que el presidente Petro había confirmado asistencia para un segundo evento en Bucaramanga que estaba programado para iniciar a las 2:00 p.m.

Pese a que el jefe de Estado no ha confirmado si llegará o no, el diario El Colombiano también confirmó que a esta hora –siendo la 1:40 de la tarde de este viernes 21 de julio– el presidente no ha despegado desde Bogotá.