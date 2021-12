Video: “Quiero pasar a segunda vuelta para ganarle a Petro”: Fajardo

¿Qué impresión tiene y qué análisis hace de la situación de Santander?

Este es un departamento que tiene unas circunstancias muy particulares en el país. El aparato productivo en Santander está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas y eso genera una economía singular, que permite mayor actividad productiva. En el tema de desempleo, Bucaramanga va por debajo de las demás ciudades capitales. Santander es un departamento que tiene muy buena educación. No sé cuánto lo valoran. Este departamento es muy débil en el sentido de las exportaciones. Otro de los problemas que tiene es el de la infraestructura, la conexión que debería tener Santander con Colombia y con el mundo, que afecta el tema de las exportaciones.

Aquí la corrupción es un problema muy serio. Santander se mira desde afuera y aparece la palabra Aguilar. En el departamento hay una asociación permanente con la corrupción.

¿Cómo podría disminuirse el problema de la informalidad en las calles?

En Colombia tenemos que tener el apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa. Ese apoyo debe ser desde el punto de vista económico. Los emprendimientos hacen parte de esta estructura, que incorporan tecnología y educación que es lo que sobra aquí. Tenemos que avanzar y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, incorporar ciencia, conocimiento para fortalecerlas y avanzar en un proceso de formalización de los informales. No podemos ver a los informales como ilegales. Ese proceso debe darse territorio por territorio, porque la informalidad en Santander es distinta, porque tenemos que lograr la articulación con el Gobierno Nacional, pero no desde arriba diciendo qué se tiene que hacer abajo.

¿Cuál es su propuesta para disminuir la inseguridad?

Con este gobierno del Centro Democrático, que supuestamente era el de la seguridad, tenemos la mayor inseguridad. Estoy seguro que Bucaramanga no había tenido una época como esta. Los de la seguridad son los que más inseguridad tienen hoy en día.

La seguridad debe tener varios niveles, en el municipal, en el metropolitano, en el departamental, en donde todas esas autoridades tienen que trabajar juntas porque las bandas no solo son de un barrio en Bucaramanga, sino que probablemente es un fenómeno metropolitano que muchas veces está articulado con grandes bandas en el país. No queremos un Gobierno Nacional que viene acá solo cuando hay una masacre. Necesitamos estar permanentemente en las regiones. Conmigo de presidente, el Gobierno Nacional participa y cada tres meses tenemos Consejo de Seguridad. Hay que articularse con la Policía, con la Fiscalía, con las autoridades para ver cómo se va a llegar a cada lugar y desentrañar con inteligencia las bandas y así diseñar las intervenciones que se tienen que hacer.

¿Cuál es su posición frente al Páramo de Santurbán y al fracking?

Fracking no. Hay que saber qué tipo de minería y en qué lugar y en qué circunstancias. Yo vengo de un departamento que tiene minería ilegal, ancestral, legal. Hay sitios en donde hemos tenido minería durante toda la historia. Nosotros creamos el Centro Minero Ambiental con el Sena, con la Universidad Nacional para enseñarle a esas comunidades y a los jóvenes que si van a hacer minería la pueden hacer con todo el rigor ambiental, social y minero. Puede haber minería. Nosotros no la vamos a acabar en Colombia, pero hay que revisar las condiciones sociales, ambientales y culturales antes de tener una licencia de explotación. Donde no se pueda no va a haber minería. Yo estoy de acuerdo con la protección del Páramo de Santurbán.

¿Qué quisiera que pasara en la Coalición Centro Esperanza?

Nuestra alternativa es la mejor porque es cambio. Nosotros somos una oposición a este gobierno, en el que nos juntamos para hacer un cambio para transformar, para reconocer los aspectos positivos que tenemos. Yo quiero ser la persona elegida en esta coalición para liderar a Colombia. En marzo iremos a una consulta y quiero ser quien gane para ir a la primera vuelta, posteriormente a la segunda para derrotar a Petro.

¿Qué opinión tiene del precandidato presidencial Rodolfo Hernández?

Lo conozco desde hace muchos años. En el 2015 fue a Medellín a hablar conmigo de política desde lo público. Conversamos y siempre tuve una relación amable con Rodolfo. Me parece un personaje singular con una personalidad única. Somos muy diferentes. Él habla de temas que considero son importantes como la lucha contra la corrupción.

¿Rodolfo tendría espacio en la Coalición Centro Esperanza?

Él dice que va a ir a primera vuelta solo, que no quiere estar en ninguna parte con nadie, pero todos sabemos que en Colombia no ha pasado ni va a pasar que un individuo en un país de 50 millones de personas, llegue solo a unir a Colombia. Es muy difícil en términos políticos.

En cuanto al fallo de la Contraloría, por la crisis de Hidroituango, ¿cómo piensa responder?

Somos 26 personas y empresas que estamos investigadas. Cada vez que se habla del tema sale la palabra Fajardo. Nadie sabe quién más está ahí, pero todo lo ponen alrededor mío, que ese es el propósito de Felipe Córdoba, el contralor del país. Esta semana mostré todo lo que él ha hecho para destruirme políticamente y eso se llama corrupción. A él no le importa a quién tiene al frente. Solo está haciendo una tarea de destrucción de una persona que participa en política y que ha enfrentado la corrupción.