Víctimas y victimarios hablaron por primera vez de infiltración en universidades

El encuentro fue presidido por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, quien aseguró que “las insurgencias profundizaron la guerra y la violencia en las universidades, sembraron el miedo y profundizaron la estigmatización contra las universidades, docentes, funcionarios y estudiantes”. Además, agregó que “la alianza entre fuerza pública y organismos de seguridad del Estado con grupos de autodefensa y paramilitares, en algunos casos, tuvo efectos devastadores sobre la comunidad universitaria del país”.





Roux fue enfático en aclarar que la Comisión de la Verdad está abierta a la escucha de las víctimas de todos los lados y “lo hace con respeto y hará su análisis a fondo para establecer responsabilidades políticas y éticas. Esa es nuestra tarea. Escuchamos las responsabilidades del lado de la insurgencia y escuchamos las responsabilidades del lado de los paramilitares”.





Frente a las críticas de algunos sectores por este tipo de encuentros, el padre Francisco de Roux añadió que “la Comisión de la Verdad está abierta a todo y escuchará a todos. Nos critican por eso, pero no vamos a dejarnos echar atrás. Nosotros no tenemos enemigos en la Comisión. Estamos en contra de las mentiras de todos los sectores y de no quieren ver la complejidad de las cosas que pasaron aquí. No somos enemigos de nadie y no pertenecemos a ningún partido. Acá se trata de escuchar la verdad de todos los colombianos en honor a las víctimas. Y si eso trae consecuencias de la extrema derecha y la extrema izquierda, cargamos con eso”.