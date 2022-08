“Votaré por bajar salarios si se demuestra que así se reduce la corrupción"

La controversia revivió después de que Bedoya expuso que el salario real de cada congresista es de unos 8 millones de pesos al mes porque, según ella, se le descuentan el sostenimiento de su escolta, mantenimiento del vehículo que le asignaron y retenciones.

La senadora dialogó con El Colombiano y explicó que aunque puso su firma para respaldar la iniciativa, no cree que la idea de bajarle el sueldo a los legisladores sea útil porque no aporta en la lucha contra la corrupción, y rechazó que se haya “satanizado su punto de vista.

- ¿Por qué se opone a la propuesta de bajar un salario de 35 millones de pesos?

Hice un análisis y quise que las personas fueran conscientes de que las deducciones se llevan gran parte de ese salario y a uno de eso solo le quedan unos 8 millones de pesos mensuales. Ese análisis lo hice para que las personas entendieran que con la reducción de ese salario no se combate la corrupción y que el salario no es tan grande porque le hacen deducciones y de ahí le queda a uno para vivir. En ningún momento dije que no iba a firmar, solo dije que no estaba de acuerdo y di mi punto de vista.

- ¿Entonces se arrepiente de sus planteamientos?

No. Lo que pienso es que están satanizando el salario de los congresistas. La solución a la corrupción no está en el salario de los legisladores. Sería corrupción si estuviéramos devengando y no estuviéramos haciendo el trabajo que se debe. Ni legislar, ni hacer control político.

- ¿Cómo ha enfrentado las críticas por tener esa postura?

Con tranquilidad, he recibido insultos, pero tenemos que empezar a creer que este país también tiene que crecer con las diferencias de opinión de otras personas (...) Sé que no va a ser una tarea fácil, pero hay que volver a recuperar la confianza ciudadana en la política y en los entes públicos como el Congreso de la República.

- ¿Y no sería un buen mensaje bajarse el salario para empezar a recuperar esa confianza?

Sí, es un buen mensaje, pero que se estipule lo que debe de ser. Si el salario es de 8 millones de pesos que no ingresen otros rubros de gasto para que la gente no crea que los congresistas están llenando su patrimonio con el salario.

- ¿Descarta cualquier posibilidad de votar a favor del proyecto de reducción de salarios?

Si se demuestra que la corrupción está en los salarios de los congresistas, claro que voy a votar a favor de la iniciativa.

- Más allá del tema de la corrupción, bajarse un sueldo mensual de 35 millones de pesos podría ser un mensaje de lucha contra la desigualdad salarial en el país, ¿no cree?

Sí claro, se debe trabajar para que en Colombia haya igualdad de condiciones. Yo no tendría problema en bajarme el salario, pero quería que la gente supiera que el sueldo no es tan alto como creen si tenemos en cuenta las deducciones.

- ¿Entonces qué propone para luchar contra la corrupción?

Por ejemplo, hacer control político y seguir indagando el escándalo de los recursos del Ocad-Paz y lo relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Hay temas tan delicados en este país y la gente preocupada porque no se le baja el salario a los congresistas.

