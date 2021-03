“Antes de mi llegada ya habían gastado el 90% del presupuesto en la Personería”: Daniel Arenas, personero de Bucaramanga

Tras 10 meses en interinidad, con tres personeros en encargo, el pasado 9 de enero el Concejo de Bucaramanga escogió al abogado Daniel Guillermo Arenas como nuevo Personero municipal en propiedad para el periodo 2020-2024.

Aunque solo pasaron tres días después de su elección, para que asumiera como Personero en propiedad, a su llegada al Ministerio Público, Arenas Gamboa ya no tenía recursos para contratar, ya que la saliente personera encargada, Katherine Martínez Fontecha, ya había comprometido más del 90% del presupuesto de la entidad destinado para contratación.

Así lo advirtió el propio Daniel Arenas, quien confirmó que en solo tres días, Martínez Fontecha contrató más de $1.200 millones de la Personería.

“Desde antes de posesionarme como Personero municipal denuncié ante las autoridades las irregularidades administrativas de la Personera saliente Katherine Martínez Fontecha, que en tres días contrató más de $1.200 millones, más del 90% del presupuesto de la entidad y además dejó cuentas por pagar de la vigencia 2020 por $700 millones a más de 50 contratistas. Todas estas irregularidades están en conocimiento de la Procuraduría General y la Contraloría General”, señaló Arenas Gamboa.

Extralimitación del gasto

Además de la millonaria ‘feria’ de contratos, Katherine Martínez también se habría extralimitado en el gasto de la entidad en la vigencia anterior y dejó a la enteidad sin presupuesto para pagarles a los contratistas.

“Porque la Personera saliente, me da vergüenza decirlo, pero la doctora Katherine Martínez Fontecha se sobregiró, superó el límite del gasto de la Personería municipal, no atendió los requerimientos de la Secretaría de Hacienda y comprometió cuentas por $700 millones, recursos que Hacienda no giró por causa de la reducción en los ingresos. La Personería tiene que partir que hay cuentas por pagar para la vigencia 2020”, agregó Arenas Gamboa.

Según el Personero de Bucaramanga, la Personería no puede apropiar recursos de la actual vigencia para pagar deudas de años anteriores, por eso, la única salida viable para los más de 50 contratistasa los que se les adeudan dineros es que la administración de Juan Carlos Cárdenas cancele los $670 millones.

“La Alcaldía nos giró $4.900 millones como parte del presupuesto para el 2021, pero en ningún lado está incluido los $700 millones para pagarles a los contratistas”, puntualizó Daniel Arenas.

Cuatro personeros en un año

Tras la determinación del el Juzgado Décimo Administrativo del circuito de Bucaramanga de suspender en noviembre del 2019 el concurso de méritos que adelantaba el Concejo de la época para escoger al Personero de la ciudad para el periodo 2020 - 2024, por irregularidades en la convocatoria pública, cuatro personas han estado al frente del Ministerio Público municipal.

El primero de ellos fue Rafael Picón (ficha de Fredy Anaya), quien fue nombrado por el entonces presidente del Concejo, Wilson Mora, también amigo cercano a Anaya Martínez. Picón Sarmiento estuvo al frente de la Personería hasta el 30 de febrero del 2020, pocos días después pasó a ser parte de la Unidad Legislativa de la Representante Nubia López, esposa de Fredy Anaya.

En reemplazo de Rafael Picón, la plenaria del Concejo de Bucaramanga designó a la abogada Jasbleidy Tapias Soto (también cercana a Fredy Anaya), como personera encargada del municipio, (dos semanas atrás de su salida, Picón Sarmiento había nombrado a Tapias Soto como Secretaria General por lo que el Concejo tenía que escogerla a ella como Personera en encargo).

Tres meses después, el Concejo adelantó una convocatoria pública para escoger a un Personero Interino hasta tanto se hiciera el nombramiento del jefe del Ministerio Público en propiedad. En dicho proceso, el cabildo recibió 164 hojas de vida de las cuales 81 cumplían con los requisitos; finalmente la coalición mayoritaria escogió a Katherine Martínez Fontecha como personera encargada de Bucaramanga. Martínez Fontecha estuvo en el cargo hasta mediados de enero, cuando fue elgido en propiedad Daniel Arenas