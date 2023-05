35 grados y subiendo: hace tanto calor en Barrancabermeja que venden hasta la sombra

El sol es “insoportable”, al caminar por las calles de Barrancabermeja las suelas de cualquier zapato parecen deshacerse sobre el asfalto.

Y ni hablar de quienes en sus vehículos deben soportar no solo el ruido, los trancones, sino el ‘rayo muy caliente de sol’, que por estos días parecer brillar más que nunca en el cielo porteño.

Las temperaturas que oscilan entre los 38 y 39 ° C, con sensaciones térmicas que han alcanzado hasta los 45°, tienen desesperados en los últimos días a los barranqueños, quienes, pese a estar acostumbrados al clima cálido del ‘Puerto Petrolero’, han manifestado que el sol “está inclemente”.

“Uno está acostumbrado al sol de Barranca, pero es que esta semana el calor se ha sentido como nunca; tener un aire ya no es un lujo sino una necesidad”, dijo Jhon Jairo Villalobos, habitante del Puerto.

Pero con la temperatura tan alta y el sol tan fuerte, algunas personas le sacaron provecho a la situación. Cuando el semáforo se pone rojo, más de uno aprovecha para vender sombra.

Por estos días se ha hecho más frecuente ver en las vías a hombres y mujeres con grandes sombrillas cubriendo de los fuertes rayos del sol a motociclistas, mientras estos esperan el cambio de semáforo.

“A nosotros nos favorece que haya el sol, cuando está muy caliente la gente colabora mucho, especialmente cuando van con los niños para los colegios y con eso me sustento y me va bien y mantengo a mi familia”, dijo Geraldin Colman, quien labora en el sector de la carrera 28.

Según la mujer, en sus jornadas que inician desde las 9:00 am y terminan hacia las 4:00 pm, entre monedas de $200 y $500, puede reunir entre $50 y $60 mil pesos en el día, “depende del clima, pero en estos días que esta tan caliente me he hecho 50 mil o más; cuando no hace tanto sol no le va bien a uno, pero estos días en que el sol esta insoportable la gente colabora”, dijo.

Solo en el sector de la carrera 28 hay cerca de diez personas que ‘venden sombra’.

Según Adriana Otero Valverde, subsecretaria de gestión de riesgos en Barrancabermeja, las sensaciones térmicas en la ciudad han pasado los 42°C, “es una situación que enciende las alertas, especialmente por posibles afectaciones en niños y adultos mayores; tenemos entre 3 o 4 días en que se presentan estas temperaturas que son consideradas atípicas ya que estamos aún en temporada de lluvias que estaba entre marzo, abril y mayo; por eso estamos sensibilizando a la comunidad para prevenir golpes de calor, estamos haciendo un proceso de sensibilización para que la gente tome medida preventivas”, dijo.

Por su parte, el capitán Alexander Díaz, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, explicó que la alta humedad provoca también que las personas sientan más calor de lo normal. “Por estos días hemos tenidos sensación térmica muy alta; la humedad está por encima del 45 % y por eso sentimos tanto acaloramiento, tanta temperatura”, explicó.

El fenómeno, ha generado una alerta por parte de la Secretaría de Salud Distrital, desde donde se ha advertido, que es necesario tener cuidados especiales en medio de la ola de calor para evitar afectaciones en la salud, especialmente en niños y adultos mayores.

“Venimos de una temporada de lluvias y entramos a una temporada seca donde las temperaturas han alcanzado esas sensaciones térmicas que vemos y nos alarmamos; y por eso estamos insistiendo en los cuidados primero en la piel y eso lo hacemos exclusivamente con los protectores solares; nuestra piel sufre porque está expuesta directamente al sol”, dijo Harold Durán, secretario de salud.

Así mismo, el funcionario recalcó la importancia de mantenerse hidratado para evitar golpes de calor, “usar gorra, sombrero, ropa adecuada para el clima, especialmente a las mamitas de recién nacidos porque pueden tener afectaciones en su salud, la ropa deber ser fresca.

Mantenernos muy hidratados identificar los síntomas del golpe de calor, como dolor de cabeza, la piel muy roja, sentir como si tuviéramos fiebre incluso si nos tomamos la temperatura aparece como si tuviéramos fiebre, el mareo inclusive convulsión o estado de coma; no queremos llegar a estos puntos por eso pedimos que se sigan las recomendaciones”, dijo el funcionario.

Si bien, según el reporte de la secretaria de salud, aun no se registran casos con personas que hayan sufrido golpes de calor, la entidad insiste en la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar emergencias de este tipo.