Alcaldía de Barrancabermeja le sale al paso a las quejas por el PAE

Una ola de críticas se ha generado en Barrancabermeja por el Programa de Alimentación Escolar. Padres de familia han manifestado, a través de redes sociales, el inconformismo por la calidad de algunos de los alimentos que están entregando en las instituciones educativas oficiales.

“Eso no debe llamarse PAE sino merienda, además esa avena toda al clima que les dan, las frutas dañadas o verdes como los duraznos”, indicó una madre de familia.

Otra usuaria de redes sociales opinó que “la verdad esas frutas las tienen que revisar bien todos los días porque que hay frutas que vienen en mal estado, por ejemplo las mandarinas salen podridas, los duraznos los dan biches”.

Ante la situación, esta semana el secretario de Educación, Omar Prada, visitó la bodega del operador del PAE, en donde se almacenan los alimentos para ser distribuidos posteriormente a las diferentes sedes educativas.

“Estamos verificando las condiciones de los productos que conforman la canasta, para la entrega del PAE. Hemos comprobado las condiciones de calidad, los productos viene con registro Invima”, dijo el funcionario.

Por su parte, el jefe de la bodega del operador del PAE en Barrancabermeja, Yeison Díaz, dijo que los productos para este programa llegan todos los jueves.

“La leche no está refrigerada porque es un lácteo UHT, que puede soportar altas temperaturas. La fruta la seleccionamos, las que no cumplen se separan, se aíslan en un área de producto no conforme y se le devuelven al proveedor”, explicó Díaz.

El Secretario de Educación invitó a los padres de familia a ser veedores del Programa de Alimentación Escolar e informar cualquier irregularidad.

“Seguiremos en campo, visitando cada una de las instituciones educativas, para verificar la calidad y el cumplimiento del PAE en la ciudad”, indicó el Secretario.